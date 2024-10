Andrà in onda questa sera, sabato 19 ottobre 2024, il film Transformers – la vendetta del caduto. La pellicola sarà trasmessa in seconda serata su Italia 1, dedicata agli appassionati dei film di fantascienza, il secondo degli episodi della nota saga dei celebri robot dei fumetti

La pellicola vede come protagonisti Megan Fox, Isabel Lucas, Shia LaBeouf, John Torturro, Ramon Rodriguez e Julie White, rispettivamente nei ruoli di Mikhaela Banes, Alice, Sam Witwicky, dell’agente Simmons, Leo Spitz e Judy Witwicky. Una menzione particolare va fatta agli addetti agli effetti speciali, John Frazier e Scott Farrar, che ancora una volta hanno messo in scena una vera e propria epopea fatta di metallo che sembra squarciarsi al sole come ghiaccio.

Pari e dispari, Italia 1/ Trama e cast del film con Bud Spencer e Terence Hill (19 ottobre 2024)

TRANSFORMERS – LA VENDETTA DEL CADUTO: LA TRAMA

Vediamo quindi la trama del film Transformers – la vendetta del caduto. I temibili Decepticon non sono ancora stati sconfitti del tutto, e gli Autobot collaborano con lo Stato senza la consueta fiducia di un tempo. Sam, nel frattempo, dovrebbe ritornare a scuola, al College, per riprendere una routine normale e tranquilla, ma ancora una volta gli eventi avversi non glielo permetteranno. Per la prima volta il protagonista deve separarsi dalla sua fidanzata, Megan Fox, e dalla sua famiglia, ma comincia a subire delle terribili visioni, come dei fulmini.

L'era glaciale 2 - Il disgelo: oggi in onda su Italia 1/ Trama e streaming del film di animazione

Teme di soffrire della stessa patologia di suo nonno, e non rivela nulla a nessuno: ma ad un certo punto non può fare finta di quello che gli sta accadendo, e si ritrova, per l’ennesima volta, a dover combattere nel conflitto che vede come antagonisti Autobot e Decepticon. La vicenda si complica con il ritrovamento di un frammento, da parte dei Transformers, che può salvare il Pianeta in difficoltà o contribuire del tutto alla sua distruzione: ce la faranno gli eroi, i Robot giganti e buoni, nell’obiettivo di riportare la pace nel mondo? La guerra per la salvezza del pianeta continua in questo secondo episodio della saga dei robot giganti: Sam scoprirà la verità sulle origini antichissime dei Transformers, e dovrà unirsi a Optimus in una vera e propria odissea, in un’impresa omerica contro i temibili e indistruttibili Decepticon.

Storia vera San Andreas, il film apocalittico su Italia 1 oggi 18 ottobre 2024/ Una previsione ‘devastante’

TRANSFORMERS – LA VENDETTA DEL CADUTO: CURIOSITÀ E RICONOSCIMENTI

Per quanto riguarda le curiosità e i riconoscimenti de Transformers – la vendetta del caduto, il secondo capitolo viene considerato un po’ “esagerato” e vede i robot limitarsi a spaccare tutto, su uno sfondo distruttivo e distopico in cui la vicenda lascia poco spazio ai personaggi. Proprio per questo il film del 2009 ha conquistato quasi tutte le nomination ai Razzie Awards di quello stesso anno, come peggior pellicola, come peggior attrice protagonista a Megan Fox, peggior remake, peggior coppia protagonista, peggior sceneggiatura. In poche parole, un vero insuccesso!

Il film sembra poggiare su un’enorme nota nolente: il metallo dei robottoni giganti che si squaglia al sole come carne, in uno scenario che ha solamente dello splatter metallico e niente di più. Lo vedrete lo stesso, appassionati dei fumetti? A voi l’ardua scelta! In tutti i casi Transformers – la vendetta del caduto vi attende su Italia 1, questa sera, 19 ottobre 2024, alle ore 23.15, un’occasione per farvi un’idea da soli, in modo autonomo, e affinare il vostro innato senso critico cinematografico.