Momento di forte tensione per TrigNO di Amici 2024, che nelle ultime ore ha scoperto che si troverà in sfida con due cantanti, una delle quali Antonia, artista dalla voce spettacolare. L’allievo è stato mandato nella famosa sala relax per guardare il video in cui gli sono stati presentati gli altri artisti, e subito si è rabbuiato, impaurito di quello che lo aspetterà. Fortunatamente ci hanno pensato gli altri ragazzi a consolarlo, in particolare Vybes che gli ha detto: “Non mi puoi lasciare solo con Ilan“.

“Mi mancherebbe un pezzo se tu dovessi uscire“, ha detto Vybes a Trigno. I due si sono messi sui divanetti in giardino a parlare di come sarebbe se lui uscisse dal programma, e Trigno si è detto dispiaciuto, perchè se il verdetto fosse negativo uscirebbe con la consapevolezza di non aver mostrato ogni parte di sè stesso ad Amici 2024. “Sento che proprio adesso sto imparando cosa migliorare“, ha detto il cantante, dispiaciuto e spaventato per la sfida che lo aspetta nella puntata principale della settimana. Ricordiamo che lui e Teodora stanno indossando la felpa rossa, e quindi rischiano l’eliminazione.

TrigNO di Amici 2024 ha paura di uscire dal programma e Nicolò lo consola: “Quella te la mangi…”

Non è una bella settimana per TrigNO, cantante di Amici 2024 che con Rebecca indossa la famigerata felpa rossa. Ciò vuol dire che si ritroverà in sfida, e la produzione gli ha già fatto vedere chi dovrà affrontare per dimostrare di avere le carte in regola per rimanere nella scuola. Quella che teme è Antonia, cantante con una voce estremamente controllata e intonatissima, cosa che ha spaventato moltissimo TrigNO, ansioso di poter essere eliminato da Amici 2024. Nella sala relax, dove ha scoperto gli sfidanti, si è confidato con Nicolò che lo ha rassicurato sul fatto che sarebbe stato in grado di mostrare il meglio di sè.

“Come personalità te la mangi”, gli ha detto Vybes facendo riferimento ad Antonia, ma TrigNO sembra essere sconfortato e spaventato dalla bravura della ragazza. Intorno a lui si sono schierati poi anche tutti gli altri ragazzi, compresa Rebecca, sicura che il cantante vincerà la sfida e potrà dunque togliersi la tanto temuta felpa rossa. Come se la caverà TrigNO di fronte a tanta bravura? Non ci resta che attendere la puntata di Amici 2024 di domenica 27 ottobre, o in alternativa leggere le nostre anticipazioni sulla prossima puntata.