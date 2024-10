TrigNo, Chiara e l’ex fidanzata Ege Monaco: primo triangolo di Amici 2024

L’edizione di Amici 2024, esattamente come accaduto nelle precedenti edizioni, sta regalando i primi gossip. Protagonista indiscusso di quello che è un vero triangolo è TrigNo che, nella scuola, si è avvicinato a Chiara con la quale sembra esserci del tenero. Tra giochi di sguardi, sorrisi, abbracci e piccole attenzioni, il feeling tra il cantante e la ballerina non è passato inosservato al pubblico. Una situazione che, tuttavia, non rende tranquilla Chiara che, confidandosi con Rebecca, ha detto:

Amici 2024, Luk3 a rischio eliminazione?/ Ultimo in classifica insieme a Teodora

“Non sono falsa, non voglio far casino. Ci sono delle cose che non mi fanno star tranquilla di questa situazione. Si vedrà…”, ha detto facendo riferimento proprio alla situazione in bilico tra TrigNo e l’ex fidanzata. Quest’ultima, a sua volta, non è rimasta in silenzio e, dopo il gesto del cantante di toglierle il segui, è esplosa sui social.

Amici 2024/ Anticipazioni e diretta quinta puntata 27 ottobre: Amadeus e Alessandra Amoroso ospiti

Trigno dimentica l’ex fidanzata ad Amici: scatta il bacio con Chiara

Nonostante i dubbi iniziali e la paura di cascare in una situazione complicata, Chiara non riesce a stare lontana da Trigno il quale, a sua volta, sembra aver ormai dimentica l’ex fidanzata Ege. Concentrato sull’avventura che sta vivendo ad Amici, il cantante non vuole rinunciare a nulla, neanche ai sentimenti che stanno nascendo con Chiara e che li stanno travolgendo. Tra i due, infatti, è già scattato il bacio facendoli diventare la prima coppia ufficiale di Amici 2024.

“Ti voglio bene”, ha detto il cantante alla compagna di classe . “Anche io“, ha risposto lei tra un mix di imbarazzo e di emozione. Nonostante la presenza delle telecamere, dunque, il cantante della squadra di Anna Pettinelli e la ballerina della squadra di Alessandra Celentano non riescono a stare l’uno lontana dall’altra. L’ex fidanzata di TrigNo, dunque, si rassegnerà o lancerà una nuova frecciatina all’ex fidanzato?

Vybes, chi è il cantante di Amici 2024? "Facevo il panettiere"/ Vero nome, età, fidanzata e canzoni