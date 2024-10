Finalmente è arrivato il bacio tra Chiara e TrigNO di Amici 2024, che adesso non si nascondono più e si sono lasciati andare anche davanti alle telecamere. Un amore che sta nascendo piano piano nella celebre scuola di Maria De Filippi, dove il cantante e la ballerina si sono conosciuti per poi capire lentamente che è scoccata la scintilla. TrigNO è uno degli allievi più amati di questa edizione, ma anche uno dei più chiacchierati dato che fino a poco tempo fa, sembrava essere fidanzato con una ragazza di nome Ege Senni Monaco, di professione modella.

I due si sono baciati davanti al pubblico di Amici 2024 per la prima volta, oltre ad essersi sussurrati dolcissime parole nell’orecchio, tra cui un “ti voglio bene”. Anche se poco tempo fa Trigno era fidanzato e nella scuola di Amici 2024 avesse detto di sentire la mancanza della sua ragazza, oggi si è forse arreso al fatto che è innamorato di Chiara, la ballerina dagli occhi dolci che lo ha conquistato piano piano. L’allieva di Alessandra Celentano è apparsa anche lei molto innamorata e felice di conoscere TrigNO in questa nuova avventura di Canale 5.

Intanto, di Ege Monaco non si sa nulla. L’ex fidanzata di TrigNO non si è espressa sui social sulla nuova storia d’amore tra lui e Chiara. Nell’ultimo daytime di Amici 2024, oltretutto, i due sono sembrati molto affiatati e si sono scambiati parole passionali. TrigNO ha addirittura commentato l’esibizione della ballerina, dicendole che mentre danzava era proprio sexy: “Non te l’ho detto davanti a tutti perchè ti imbarazzi…” ha spiegato il giovane, mentre lei senza distogliere lo sguardo ha subito cercato un bacio. Chiara e TrigNO, però, non stanno dormendo in queste lunghe notti amorose, in cui restano svegli fino alle 3 di notte per parlare.

Massaggi, coccole, discorsi e baci, queste sono le nottate dei due concorrenti di Amici 2024, che nell’ultima settimana si stanno innamorando follemente. Chiara a colazione ha parlato con le altre ragazze, spiegando che la notte sta facendo le ore piccole e commentando che da adesso deve smettere di fare tardi, altrimenti potrebbe avere sonno durante la giornata. Come proseguirà la storia d’amore tra i due allievi di Amici 2024? E soprattutto, prima o poi si paleserà la sua ex fidanzata a spiegare come sono andate davvero le cose?