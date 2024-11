Diretta Tu sì que vales 2024, semifinale: i giudici diventano concorrenti

A Tu si que vales, dopo la trasformazione dei giudici in concorrenti, a loro volta giudicati da una giuria d’eccellenza composta da volti noti del mondo dello spettacolo, si passa alla gara vera e propria. In semifinale si esibiscono Vlad e Sergej, che ottengono il 100% di consensi dalla giuria popolare e il “sì” dei giudici, volando così in finale. È poi il turno di Young & Strange, che riportano nei mitici anni ’80 con un numero di illusionismo. Michele Molteni, giovane talento lombardo, porta invece sul palco la sua panda con casa sul tetto. Il ragazzo racconta: “Mi guadagno da vivere così, guadagno il triplo di prima. Io lavoro per me stesso, faccio video e contenuti, non costruisco contenuti per altri. Sono uno youtuber. Lo scopo base di tutti i miei video, è cercare di trasmettere ai ragazzi di oggi l’idea di andare in garage e sporcarsi le mani”.

Sabrina Ferilli, Maria De Filppi, Luciana Littizzetto, Gerry Scotti e Rudy Zerbi danno il benvenuto nello studio di Tu si que vales a Ilary Blasi, Beppe Vessicchio, Christian De Sica e Adriano Pennino, super giuria di questa puntata: saranno loro a giudicare le performance dei giudici di Tu si que vales che per oggi si trasformeranno in concorrenti! Non mancano, già in apertura, i siparietti. Ilary Blasi, parlando con Sabrina Ferilli, dice: “Noi abbiamo degli amici in comune” e l’attrice replica: “Anche se qualche pezzo ce lo siamo persi, la Roma è la Roma eh”, tra l’ilarità generale. Il riferimento è ovviamente a Francesco Totti, ex capitano giallorosso nonché ex marito proprio della Blasi. Si passa poi alle esibizioni: Luciana Littizzetto diventa Cristiano Malgioglio mentre Gerry Scotti fa Adriano Celentano!

Andrà in onda questa sera, sabato 9 novembre 2024, la semifinale di Tu sì que vales e dalle anticipazioni si scopre che sarà una puntata ricca di colpi di scena ed emozioni. Come sempre alla conduzione ci sono Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni che guideranno i telespettatori con le presentazioni dei vari concorrenti a giudicarli e decretare se l’esibizione ‘vale’ o non ‘vale’ come sempre ci sarà la giuria composta da Rudy Zerbi, Maria De Filippi, Gerry Scotti e Luciana Littizzetto mentre Sabrina Ferilli rivelerà i voti della giuria popolare.

Le anticipazioni della semifinale di Tu sì que vales, nel dettaglio, rivelano che non mancheranno esibizioni divertenti ma anche emozionanti e commoventi. Una in particolare colpirà moltissimo Gerry Scotti che si commuoverà fino alle lacrime, un’altra invece lascerà a bocca aperta Maria De Filippi e Luciana Littizzetto. Immancabili, poi, sono gli sketch tra Giovannino e Sabrina Ferilli che ormai sono un format nel format. Il loro rapporto di amore ed odio continuerà anche nella puntata di questa sera in cui il primo continuerà a fare dispetti ed ‘importunare’ l’attrice romana.

E non è tutto perché dalle anticipazioni Tu sì que vales della puntata di questa sera, 9 novembre 2024, si scopre che sarà una puntata ricca di ospiti. Interverranno, infatti, l’ex maestro di Amici e direttore d’orchestra Beppe Vessicchio, l’attore e regista Christian De Sica, la conduttrice e volto Mediaset da tanti anni Ilary Blasi ed il musicista e direttore d’orchestra Adriano Pennino. Insomma volti noti proveniente da ambienti dello spettacolo molto diversi che hanno bisogno di ulteriori presentazioni.

Al centro della puntata, però, ci saranno i concorrenti con il loro talento a volte indubbio mentre altre volte più nascosto che li rende perfetti per la scuderia Gerry. La semifinale vedrà esibirsi tutti i talenti che sono arrivati fino a questo punto e i giudici e il pubblico dovranno scegliere i 16 finalisti che troveremo poi la prossima settimana. In finale, inoltre, il divertimento è assicurato grazie tre concorrenti provenienti dalla Scuderia Scotti.

Svelate tutte le anticipazioni più importanti non resta che ricordare che la semifinale di Tu sì que vales va in onda oggi, 9 novembre 2024, in prima serata su Canale5 a partire dalle 21.30 circa. È possibile seguire la puntata anche in diretta streaming sul sito di Mediaset Infinity mentre sia su questo sito che su Witty Tv è possibile rivedere le esibizioni più divertenti ed emozionanti ma anche clip esclusive, backstage ed interviste ai vari protagonisti. L’attesa finalissima, invece, andrà in onda il 16 novembre 2024 sempre in prima serata su Canale5.