Vittoria di Marc Marquez anche a Misano: le ultime notizie dal mondo dello sport

Dopo aver vinto lo scorso Gran Premio di Aragon, Marc Marquez ha vinto anche a Misano battendo Pecco Bagnaia che è arrivato secondo riprendendo in classifica punti su Martin che si è classificato al 15esimo posto; mentre il terzo posto del podio è stato occupato da Bastianini. Il capoclassifica del mondiale ha avuto problemi con la pioggia cambiando moto troppo in fretta e dovendo poi tornare ancora una volta ai box. Marquez a Misano ha vinto dimostrando di essere il migliore in pista e ora – con due successi consecutivi – ha portato il suo svantaggio su Bagnaia (secondo in classifica) a 46 punti e da Martin a 53, con un terzo posto che ha consentito anche a Bastianini un rilancio in classifica generale. Alla fine della stagione della MotoGP mancano ora soltanto 7 Gran Premi.

Cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi a Parigi: ultime notizie

Si è svolta ieri sera a Parigi la cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi, che hanno visto l’Italia raggiungere il record di medaglie superando i (già eccellenti) numeri della precedente edizione di Tokyo: gli azzurri – ricorda il presidente del comitato paralimpico, Pancalli – sono “entrati nel cuore degli italiani”, con un totale di ben 71 medaglie, tra le quali 24 d’oro. Lo stesso Pancalli ha sottolineato anche come tutte le competizioni in programma siano state seguite da un pubblico numerosissimo in loco, mentre le trasmissioni televisive hanno fatto registrare numeri importantissimi.

Ultime notizie: il maltempo si abbatte sulla Toscana

Il maltempo che si sta abbattendo sull’Italia ha colpito con molta violenza diverse zone della Toscana, provocando allagamenti e cadute di alberi: in Versilia si è verificata una tromba d’aria che ha causato danni ad alcuni stabilimenti balneari; mentre a Firenze sono stati chiusi i giardini pubblici che sono stati riaperti attorno alle 6 del mattino di oggi – 9 settembre 2024 – così come è stata soppressa temporaneamente la fermate della tramvia delle ‘Cascine’. Il presidente della regione Eugenio Giani ha comunicato che si sono registrati circa 2mila fulmini nel giro di 2 ore, mentre sono state annullate molte feste paesane tra le quali il Palio delle Contrade che si doveva disputare a Bagno a Ripoli – alle porte di Firenze -, rimandato alla prossima domenica.

Ad Acilia muore un motociclista di 28 anni: ultime notizie sugli incidenti stradali

Uno schianto nella notte avvenuto in via di Saponara – ad Acilia, nel romano – intorno alle 3, ha provocato la morte di un motociclista di 28 anni: la sua moto si è scontrata in modo violento con un’auto che poi è fuggita; una volta individuata è scattata una vera e propria caccia all’uomo per individuare chi fosse alla guida al momento dello scontro. La vittima si chiamava Giuseppe Bernabucci e si trovava – appunto – a bordo della sua moto, una Suzuki; mentre alcune testimonianze racconta che due uomini sono scesi dalla vettura pirata e – dopo aver osservato la vittima per alcuni minuti – sono ripartiti senza prestare soccorso.

Ultime notizie: ieri sciopero dei treni, oggi stop ai mezzi pubblici

Lo sciopero dei treni che è stato indetto per la giornata di ieri – e si è concluso all’alba di oggi – ha creato disagi alla circolazione ferroviaria e ritardi e cancellazioni sia degli Intercity che delle Frecce: numerosi i viaggiatori rimasti a piedi tra Milano e Roma – le due città principali italiane -, e molti altri hanno dovuto fare i conti con ritardi che li hanno costretti a modificare i loro piani; mentre oggi lo sciopero si estenderà anche ai mezzi pubblici locali di tutto il paese.