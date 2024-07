Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: alluvione a Cogne, paese isolato. 28enne muore in moto a Brescia

Ultime notizie: spaventosa alluvione a Cogne

Il paese di Cogne è isolato dopo l’alluvione che lo ha messo letteralmente in ginocchio. Per il ripristino della strada che lo collega ad altre località saranno necessari lavori di alcune settimane. L’alluvione ha danneggiato anche l’acquedotto provocando la mancanza di acqua corrente, ed in alcune piccole frazioni manca anche la corrente elettrica. Per soccorrere alcuni turisti rimasti isolati è stato necessario l’intervento di un elicottero che ha fatto molte volte la spola per portarli in salvo. Il nubifragio è iniziato nella tarda serata di sabato ed è proseguito nella notte e nelle prime ore del mattino di domenica. Anche nel Canton Ticino c’è stato un pesante nubifragio che ha causato la morte di 3 persone, mentre una quarta risulta dispersa. Per le operazioni di soccorso è impiegato anche l’esercito.

Ultime notizie: elezioni politiche in Francia

Nella giornata di oggi i cittadini francesi sono stati chiamati alle urne per il rinnovo del parlamento. Il presidente Macron aveva fatto un appello alla popolazione perché si recasse a votare e la percentuale di votanti rilevata alle 17.00 è stata molto alta, il 60%, un dato che per le elezioni politiche in Francia non si registrava dal 1981. Le urne sono state chiuse alle 20.00 e subito dopo sono iniziate le operazioni di scrutinio. Il turno di ballottaggio è previsto per domenica prossima 7 luglio. Il parlamento è stato sciolto dal presidente Macron dopo i risultati delle elezioni europee che si sono svolte il 6 e 7 giugno.

Ultime notizie: morto un 28enne in provincia di Brescia per un incidente in moto

Un uomo di 28 anni, Luca Guastella, si è scontrato in moto con il fratello e dopo lo scontro è precipitato in un dirupo morendo. Lo scontro è avvenuto a Gargnano, località in provincia di Brescia, nelle vicinanze del lago di Valvestino. Lo schianto è avvenuto mentre i due motociclisti, insieme ad un gruppo di amici, stavano transitando su una strada che costeggia il lago e Luca Guastella è stato disarcionato dalla sua moto finendo nel dirupo sottostante, con un volo di alcune decine di metri.

Ultime notizie: Bagnaia vince la MotoGP ad Assen

Pecco Bagnaia trionfa sulla pista olandese anche nella gara lunga dimostrando la superiorità della sua Ducati, battendo l’attuale capoclassifica Martin, che ora su trova a soli 10 punti di vantaggio, ed il compagno di scuderia Bastianini che ha effettuato una grande rimonta dopo essere partito dalla decima posizione in griglia. Quarto posto per un altro italiano, Di Giannantonio, che ha approfittato anche della penalizzazione di Marquez, che ha terminato decimo. Il prossimo GP si correrà in Germania.

Ultime notizie: Russell e la Mercedes vincono in Austria

Il GP di formula 1 corso in Austria sul circuito di casa della Red Bull ha visto il successo di Russell su Mercedes, che ha preceduto Piastri su McLaren e Sainz su Ferrari. Fino a 7 giri dalla fine si era assistito al solito spettacolo di Verstappen che precedeva Lando Norris, poi un incidente tra i due ha lasciato via libera agli inseguitori. Ad inizio gara c’è stato anche un altro incidente tra Piastri e Leclerc che ha fatto perdere molte posizioni al ferrarista che è poi arrivato al traguardo in 11esima posizione non guadagnando dunque nessun punto.

Ultime notizie: la Corea del Nord lancia due missili

La Corea del Nord ha lanciato oggi due missili balistici, come annunciato dal Sud. Si tratta di un test condotto sulle armi da Pyongyang: come annunciato da Seul, un missile balistico a corto raggio è stato lanciato nelle prime ore del mattino e circa 10 minuti dopo ne è stato rilevato un secondo. Da Seul hanno affermato: “Le nostre forze armate hanno rafforzato la sorveglianza e la vigilanza in preparazione di ulteriori lanci”.











