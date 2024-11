Le ultime notizie sullo “scontro” Musk-Mattarella. Non si placano le polemiche a seguito del post di Elon Musk su X che ha attaccato i giudici italiani per la questione dei migranti in Albania. Secondo il manager originario del Sud Africa si tratta di una situazione inaccettabile, chiedendosi se l’Italia sia una democrazia o un’autocrazia. Pronta la replica del presidente Sergio Mattarella, che ha sottolineato come l’Italia sia un “grande Paese democratico”, aggiungendo poi che il nostro Paese “sa badare a se stesso in merito al rispetto della Costituzione”.

Il presidente della repubblica non nomina quindi mai il CEO di Tesla ma è chiaro il riferimento allo stesso miliardario dopo che tra l’altro già due giorni fa era giunta la replica dell’ANM, l’associazione nazionale dei magistrati. La sensazione è che il caso, almeno per quanto riguarda Musk, sia chiuso, mentre sul fronte Albania ci sarà probabilmente ancora terreno di scontro. Pronta la replica del manager: “Io rispetto, ma sono libero di esprimere opinioni, spero di incontrarla presto”.

Ultime notizie, ondata di maltempo in Sicilia

Violenti nubifragi nella giornata di ieri in Sicilia e precisamente nella zona del catanese, dove le strade si sono trasformate in dei fiumi, trascinando tutto ciò che trovavano sul proprio cammino e danneggiando inesorabilmente auto, edifici e strutture varie.

Le immagini che ci giungono dalla zona dell’alluvione fanno quasi venire in mente quanto accaduto poche settimane fa a Valencia, ma fortunatamente nel catanese non si sono verificate vittime ne tanto meno feriti. Moltissimi comunque gli interventi dei vigili del fuoco, anche per salvare automobilisti in panne, e al momento non risultano dispersi, chiaro indizio di come i danni siano stati “solo” materiali. Ad Aci Sant’Antonio, come riferito da TgCom24.it, numerose persone erano rimaste bloccate in un supermercato, mentre sull’autostrada A18, all’altezza di Giarre, diversi gli automobilisti che non riuscivano più a lasciare la propria auto. Si calcola che in sei ore sono caduti circa 300 millimetri di piogge, che diventano 1.000 se si prendono in considerazione gli ultimi dieci giorni. Le previsioni meteo oggi sono comunque in miglioramento.

Ultime notizie, le nomine di Trump

E a proposito di Elon Musk, il neo presidente americano Donald Trump ha assegnato all’uomo più ricco al mondo il ‘Dipartimento per l’efficienza governativa’. Si tratta di un ministero che è stato creato per la prima volta dal tycoon e che verrà gestito assieme a Vivek Ramaswamy, altro uomo d’affari repubblicano.

Secondo quanto sostenuto da Trump, Musk e Ramaswamy porranno fine alla burocrazia governativa, tagliando le normative in eccesso, ma anche le spese inutili e ristrutturando le agenzie federali. Insomma, si preannuncia una vera e propria scure negli Stati Uniti, sulla falsa riga di quanto sta avvenendo negli ultimi mesi in Argentina. Per Donald Trump il dipartimento in questione, il cui acronimo è DOGE, sarà “il progetto Manhattan dei nostri tempi”, riferendosi al progetto colossale per la costruzione della bomba atomica durante la seconda guerra mondiale.

Ultime notizie, il ritorno di Ranieri sulla panchina della Roma

Claudio Ranieri è il nuovo allenatore della Roma. Il tecnico romano, grande tifoso giallorosso, ha trovato l’accordo con la società con un contratto sino al termine della stagione, dopo il quale entrerà nella dirigenza romanista.

La scelta di Claudio Ranieri è arrivata dopo che la dirigenza aveva esaminato molti altri nomi, e per questa decisione ha contato sicuramente anche la grande vicinanza del nuovo allenatore ai colori giallorossi. Una scelta che sicuramente incontra il favore della tifoseria che ultimamente ha criticfato molto la squadra e la società. Claudio Ranieri aveva già allenato la Roma in due occasioni precedenti.

Ultime notizie, giovane di 23 anni muore folgorato in provincia di Imperia

Dramma ad Airole, un paesino in provincia di Imperia. Un giovane di 23 anni, Luigi Ciacca, è morto folgorato in bagno, mentre stava asciugandosi i capelli con un phon. L’allarme è stato lanciato dalla madre del ragazzo ma i soccorsi sono stati inutili. La notizia della morte del giovane ha creato un grande sgomento in tutto il paese. L’incidente è avvenuto nella tarda serata di martedì.

Ultime notizie, la guerra tra Russia e Ucraina

Nella giornata di ieri si sono registrati molteplici allarmi aerei sul territorio ucraino con il sindaco di Kiev che ha esortato i suoi concittadini a restare nei rifugi a causa delle esplosioni che sono avvenute in città.

Il cancelliere tedesco Scholz ha dichiarato che la Germania continuerà ad appoggiare l’Ucraina, che ha ancora bisogno di sostegno, ma non entrerà direttamente nel conflitto tra i due paesi. Il ministero della difesa della Russia ha dichiarato che in un giorno nella regione del Kursk, sono stati uccisi 450 soldati ucraini e che sono stati distrutti due carri armati.