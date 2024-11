IL DURO INTERVENTO DEL PRESIDENTE MATTARELLA CONTRO ELON MUSK: IL COMUNICATO DEL QUIRINALE DA DOVE NASCE

Inusuale (ma non è la prima volta) l’intervento che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deciso di pubblicare questa mattina inserendosi nella polemica tra la sinistra italiana (e mondiale) e il patron di X Elon Musk, fresco nominato responsabile del nuovo Dipartimento per l’Efficienza del Governo Usa assieme all’imprenditore repubblicano Vivek Ramaswamy. Dopo che il magnate tra i principali sponsor di Donald Trump per la rielezione alla Casa Bianca aveva attaccato ieri i giudici italiani sulle sentenze per il caso migranti-Albania, il Capo dello Stato sottolinea “indirettamente” che non si debba interferire sulla sovranità di un Paese.

Leggendo il breve comunicato (qui sotto, ndr) balza all’occhio il riferimento indiretto sia a Elon Musk, sia al precedente in cui nel 2022 Mattarella intervenne similmente contro le parole dell’ex Premier francese Elisabeth Borne che a sua volta lamentava la gestione italiana sul tema migranti del neonato Governo Meloni. Secondo il Presidente della Repubblica le parole usate su X da Musk non sarebbero particolarmente gradite in quanto l’Italia «sa badare a sé stessa nel rispetto della sua Costituzione», parole già usate da Mattarella il 7 ottobre 2022.

Per il Capo dello Stato, inoltre, chi è in procinto di assumere un incarico di Governo importante «di un paese amico e alleato», dovrebbe rispettare meglio «la sovranità e non può attribuirsi il compito di impartire prescrizioni». Nelle scorse ore i partiti del Centrosinistra chiedevano con forza che la Premier Giorgia Meloni intervenisse per prendere distanze dai commenti di Elon Musk contro la decisione dei giudici di Roma nel rinviare alla Corte di Giustizia Ue del Decreto “Paesi Sicuri” sulla situazione dei migranti nei centri di rimpatrio in Albania. Passate 24 ore, con il Centrodestra che invece lamentava una sinistra che «solo ora ha interesse di difendere la sovranità dell’Italia», è il Presidente Mattarella a prendere posizione con evidente riferimento a Musk e, di riflesso, all presidente rieletto Donald Trump.

IL NUOVO POST DI ELON MUSK, LE POLEMICHE SU X E LO SCONTRO CON LA MAGISTRATURA

Elon Musk aveva nella giornata del 12 novembre 2024 risposto ad un utente su X che parlava della decisione dei giudici romani sul trattenimento dei migranti in Albania: il patron di Tesla aveva così risposto causticamente chiedendo che i giudici in questione venissero “mandati via”, probabilmente non conoscendo appieno l’ordinamento giuridico italiano assai diverso da quello americano dove i magistrati sono direttamente eletti e nominati dalla politica.

Dopo la “stoccata” di Mattarella dal Quirinale è però un nuovo post su X a fare molto discutere ancora le forze progressiste già sul piede di guerra contro il Governo per la vicenda migranti-Albania e scontro con parte della magistratura. Nella giornata di oggi è invece un altro utente su social in America a parlare delle decisioni dei magistrati italiani, che di fatto «impediscono al Governo Meloni di espellere gli immigrati clandestini». La polemica si innesca nel vasto dossier su cui Trump e Musk hanno ottenuto un ampio consenso degli elettori alle ultime Elezioni Presidenziali: il patron di X risponde ancora all’utente e ritiene inaccettabile quanto avvenuto con il Decreto “Albania”, aggiungendo «Il popolo italiano vive in una democrazia o è un’autocrazia non eletta a prendere le decisioni?». Le polemiche insomma non si placano e diversi utenti – compresi il quotidiano Uk “The Guardian” , politici italiani di Centrosinistra e pure i cantanti Piero Pelù e gli Elio e le Storie Tese – stanno decidendo di uscire dal social network “X”, un tempo Twitter.