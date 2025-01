Le ultime notizie sulla guerra in Medioriente. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha mandato l’ennesimo messaggio ai ribelli palestinesi di Hamas, invitando loro a rilasciare gli ostaggi trattenuti da più di un anno.

Sono ancora diverse le persone intrappolate lungo la striscia di Gaza nelle mani degli stessi uomini di Hamas e secondo il nuovo presidente degli Stati Uniti, che si insedierà fra poco più di 10 giorni alla Casa Bianca (precisamente il 20 gennaio 2025), se non dovessero essere rilasciati “sarà un inferno”. Il tycoon newyorkese ha aggiunto che non accadrà “nulla di buono” nei confronti di Hamas, anche se non è ben chiaro a cosa si riferisca: forse ad un blitz militare della Nato o dell’esercito Usa?

Ultime notizie, il terremoto in Tibet

Nella giornata di ieri si è verificato un devastante terremoto in Tibet, con una magnitudo di 7.0 gradi sulla scala Richter. Il bilancio dei morti, purtroppo ancora parziale, parla di più di 100 vittime, mentre i feriti sono centinaia, oltre ad almeno 1.000 case distrutte o comunque non più agibili.

Sulla vicenda si è espresso anche il Dalai Lama, visto che l’epicentro è stato localizzato in una città sacra del Tibet, che ha spiegato di pregare per le vittime, nonché per i feriti, sperando in una loro rapida guarigione. Il terremoto ha causato anche blackout nonché l’interruzione dell’acqua, e il presidente cinese, Xi Jinping, ha invitato a compiere ogni sforzo possibile per salvare le persone che risultano essere ancora disperse. Ha inoltre chiesto che gli sfollati siano subito sistemati altrove, soprattutto coloro le cui case risultano essere danneggiate, mentre Zhang Guoqing, il vice premier, ha già visitato la zona per controllare di persona le attività di soccorso. Si stanno cercando anche delle vittime in Nepal, non troppo distante dall’epicentro del terremoto, e al momento non risultano comunque esserci dei morti: il bilancio, ripetiamo, resta comunque solo parziale, ci attendiamo un peggioramento dei decessi con il passare delle ore.

Ultime notizie, ragazza di 33 anni uccide il compagno

A Bovisio Masciago, in provincia di Monza, un uomo di 38 anni è stato ucciso dalla sua compagna di anni 33. La vittima, come riferisce TgCom24 attraverso il proprio portale, si chiamava Marco Magagna e fatale è stata una coltellata ricevuta al torace che gli ha stroncato la vita. Secondo la ricostruzione sembra che i due abbiano litigato in maniera molto violenta dopo di che la donna avrebbe preso un coltello, molto probabilmente dalla cucina, per poi colpire il suo compagno.

In seguito la 33enne è stata fermata dai carabinieri e portata in caserma, dopo di che c’è stato l” interrogatorio, ed è stata quindi arrestata. Sarebbe stata la stessa ragazza ad avvertire le forze dell’ordine subito dopo il fatto: “Ho ucciso il mio compagno”. L’aggressione è avvenuta nella notte fra lunedì 6 e martedì 7 gennaio 2025.

Ultime notizie, ondata di gelo in arrivo in Italia

E’ in arrivo in Italia una grande ondata di gelo, con le colonnine di mercurio che dovrebbero scendere anche di otto-dieci gradi rispetto alle temperature attuali. Lo scrive RaiNews, spiegando che l’ondata di gelo che investirà il nostro Paese proverrà dall’Europa, e fino a che non ci sarà l’ingresso di questa massa d’aria, le temperature resteranno relativamente miti.

Tutta colpa di un vertice ciclonico che attualmente si trova nel Regno Unito, e che entro poche ore si estenderà verso la Spagna, favorendo l’arrivo di venti miti proveniente dal Nord Africa, con temperature al di sopra delle medie soprattutto al centro e al sud, ma dopo questo autunno apparente, scatterà l’ondata di gelo artico che già sta facendo sentire i suoi effetti a Londra, dove ieri mattina si è verificata una fitta nevicata. Lo stesso è accaduto a Manchester e Liverpool: vedremo cosa accadrà sull’Italia.