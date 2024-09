Ultime notizie, sparatoria a Molfetta: morta 19enne

Una 19enne è stata uccisa durante una sparatoria a Molfetta, in provincia di Bari, mentre due ragazzi sono rimasti feriti. Sulla vicenda indaga la Procura Antimafia di Bari, in quanto sarebbero coinvolti esponenti di un clan mafioso del quartiere barese Japigia. Il titolare del locale che si trova sulla litoranea molfettese ha raccontato all’Ansa che è successo tutto all’improvviso, verso fine serata, quando i ragazzi sono arrivati nel locale. La ragazza è morta dopo essere stata ferita con colpi d’arma da fuoco. L’imprenditore ha spiegato che in quel momento si trovava nel suo ufficio e che quando la sicurezza è intervenuta era troppo tardi per la 19enne.

Ultime notizie, omicidio a Chiavari: uccisa una 82enne

Un uomo di 20 anni, Simone Monteverdi, ha ucciso nella mattinata di ieri la nonna 82enne, colpendola con un paio di forbici. La donna, Andreina Canepa, è morta per le ferite riportate al collo, mentre il nipote si trova in stato di fermo nella caserma dei carabinieri di Chiavari, e ha confessato il delitto dicendo che è accaduto a causa di un litigio. I due erano conviventi in una casa del centro città, in corso Lavagna.

Sul luogo del delitto si sono portati sia i carabinieri, che avevano ricevuto la telefonata da parte del nipote, che il personale del 118 che ha constatato il decesso della nonna. Simone Monteverdi, che al momento dell’arrivo dei carabinieri era insanguinato, ha dichiarato di aver gettato via l’arma del delitto.

Ultime notizie, le previsioni meteo sull’Italia

Il fine settimana in cui inizia la stagione autunnale parte all’insegna del maltempo, con l’arrivo di una perturbazione dall’Oceano Atlantico. Il fronte principale della perturbazione colpirà per prima la Sardegna e poi si sposterà verso il Piemonte e la zona ovest della Liguria, dove il suo arrivo è previsto per domenica nel pomeriggio. In seguito continuerà a spostarsi verso est. Insieme alle piogge la perturbazione porterà anche temporali, il tutto causato dallo scontro tra l’aria fredda e le distese dei mari ancora calde. Dopo il weekend la perturbazione continuerà sulle regioni italiane anche nelle giornate di lunedì e martedì, per poi lasciare posto nuovamente a giornate di sole.

Ultime notizie, la situazione in Medio Oriente

Hezbollah ha reso noto che l’attacco di Israele a Beirut ha provocato la morte di 16 miliziani, 5 dei quali capi, ed in totale 31 morti, compresi 3 bambini. In un discorso Khamenei ha definito Israele come un cancro che deve essere estirpato. Molti i morti anche nella striscia di Gaza a causa dei raid israeliani, in tutto sono 119 negli ultimi 3 giorni.

Gli attacchi sia a sud che a nord da parte dell’Idf continuano e, parlando ad una seduta dell’ONU, Danny Danon, ambasciatore presso l’organizzazione, ha dichiarato che il suo paese farà di tutto per proteggersi dagli attacchi degli estremisti libanesi. Intanto i due capi di Hezbollah uccisi durante il raid, sono stati sostituiti con la nomina al loro posto, di Talal Hamia e Ali Karaki. Nel pomeriggio una raffica di missili è stata lanciata dal Libano sulle zone nord di Israele,

Ultime notizie, Bagnaia vince la Sprint di Misano Adriatico

Sul circuito di Misano Adriatico, il pilota italiano si è imposto nella gara “sprint”, battendo il suo rivale numero Uno, Martin, e riducendo così il distacco nella classifica generale a soli 4 punti. In terza posizione si è classificato l’altro pilota Ducati ufficiale, Bastianini, mentre Marc Marquez ha conquistato la quarta posizione. Martin era scattato bene al via, conquistando anche 6 decimi di vantaggio nel corso dei vari giri, poi Bagnaia si è rifatto sotto ed ha ripreso la prima posizione. In precedenza, nelle qualifiche, si era avuto lo stesso risultato con Bagnaia, Martin e Bastianini tutti in prima fila nell’ordine.

Ultime notizie, a Singapore la pole position è di Norris

Sarà il pilota della McLaren a scattare oggi dalla Pole position nel GP di formula Uno che si corre sul circuito cittadino di Singapore. Al suo fianco scatterà il campione del mondo in carica e capo-classifica del mondiale, Verstappen, che dopo le prove deludenti di ieri ha portato la sua Red Bull in seconda posizione. Male invece le due Ferrari con Leclerc che partirà dalla nona posizione e Sainz dalla decima. Il pilota monegasco ha visto il suo tempo cancellato per aver superato il limite della curva 2 del circuito, mentre lo spagnolo ha sbattuto contro le barriere all’inizio del suo giro veloce.