Umberto Cherubini era il fratello di Jovanotti: l’uomo è morto per un incidente aereo

Oltre a Bernardo e Anna, Lorenzo Cherubini, che tutti conoscono col nome d’arte Jovanotti, aveva anche un altro fratello: Umberto. L’uomo aveva 36 anni quando è precipitato da un aereo che stava collaudando per un amico. Una tragedia, avvenuta nel 2007, che ha segnato la vita dell’intera famiglia, e che in varie interviste Jovanotti ha citato.

“Io lo rivedo tutti i giorni. Mi sto dimenticando le sue mani, la sua voce, perché certe cose bisogna lasciarle andare; ma noi due siamo sempre insieme.” ha dichiarato in una toccante intervista di qualche tempo fa al Corriere della Sera. La stessa nella quale il cantante ha descritto suo fratello Umberto come un uomo ricco di passioni, che sin da giovanissimo ha seguito ogni cosa di cui si innamorava. “Come diceva il babbo, a Umberto partiva un treno al giorno: il clarinetto, la chitarra, le donne… Era un cristiano vero, andava a messa ogni domenica, girava con la Bibbia in macchina, tutta sottolineata. Ora quella Bibbia ce l’ho io”, ha aggiunto Jovanotti.

Jovanotti ricorda il fratello Umberto e la mamma Viola a Belve

Umberto Cherubini, il fratello di Jovanotti, verrà dal cantante ricordato anche nel corso della sua intervista a Belve, condotto da Francesca Fagnani, nella puntata in onda il 17 dicembre. Lo ricorderà con amore e commozione, rivelando come la sua morte abbia inciso drasticamente nel crollo emotivi e fisico di sua mamma Viola. La donna, infatti, morirà poco dopo la dipartita del figlio Umberto: “Quando è morto mio fratello a mia madre si sono seccate le sacche lacrimali, quindi lei non è riuscita a piangere, e per il resto della vita ha dovuto usare un collirio perché non riusciva più a produrre lacrime. Perché probabilmente sarebbero state troppe”, ha ammesso il cantante su Rai 2.