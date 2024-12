Il palinsesto televisivo odierno di Rai 2 prevede per il pomeriggio di venerdì 27 dicembre 2024 a partire dalle ore 14:00 la messa in onda del classico film natalizio sentimentale Un Angelo tutto per me: uscito negli States solamente due anni fa, è già diventato un vero e proprio cult del periodo di Natale, diretto da Durrell Nelson che si è occupato anche della stesura del soggetto della sceneggiatura; mentre nel cast di Un Angelo tutto per me troviamo diversi attori conosciutissimi dal pubblico televisivo italiano come Jillian Murray, Aaron Mees, Jordyn River, Robert Amaya, Anthony R. Nelson, Tom Dacey Carr e Scott Curlee.

La trama del film natalizio sentimentale Un Angelo tutto per me

Janie – la nostra protagonista di Un Angelo tutto per me – è una giovane donna sposata nonché mamma di una splendida bambina con una vita sentimentale che sembra essere perfetta visto che è riuscita a coronare il suo sogno d’amore sposando l’uomo di cui è sempre stata innamorata; tanto che dopo la nascita della bambina ha deciso di concentrarsi soprattutto nelle attività lavorativa diventando una vera e propria donna in carriera pronta a tutto pur di salire nelle gerarchie aziendali.

Un atteggiamento – quello della protagonista di Un Angelo tutto per me – che la porta a trascurare sempre di più la famiglia con evidenti ripercussioni nei rapporti: tutto cambia quando è vittima di un terribile incidente stradale che la porta vicinissima alla morte, facendole incontrare anche un Angelo venuto dal cielo per consentirle di comprendere quali sono le vere priorità della vita e quanto sia importante prendersi cura delle persone a cui si vuole bene. La donna avrà – quindi – una seconda possibilità di scoprire gli aspetti fondamentali della vita terrena e di quanto sia necessario coltivare i propri rapporti quotidianamente occupandosi della figlia e delle esigenze del marito; il tutto ovviamente grazie alla presenza di questo Angelo che tra mille espedienti le permetterà di trovare il giusto equilibrio tra vita professionale e privata.