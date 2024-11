I tantissimi fan di Un posto al sole sono sempre curiosi di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti, le anticipazioni di mercoledì 27 novembre 2024 annunciano come sempre interessanti novità e colpi di scena. L’amatissima soap opera partenopea tiene compagnia ai telespettatori da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai Tre e conquista sempre ottimi risultati in termini di ascolti. Gli episodi oltre che sul piccolo schermo sono disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay.

Anticipazioni Endless Love, puntata del 27 novembre 2024/ Kemal arrestato: ha ucciso davvero lui Asu?

Cosa succederà nella puntata che andrà in onda domani, mercoledì 27 novembre 2024? Le anticipazioni di Un posto al sole fanno sapere che Rossella dopo aver parlato con il padre si renderà conto che la sua proposta potrebbe essere un’ottima soluzione. In ospedale continua a vivere una situazione di forte disagio e malessere a causa dell’atteggiamento del primario e proseguire il suo percorso di studi all’estero potrebbe solo farle bene. Sembra quindi che la Graziani stia pensando davvero di lasciare Napoli per un po’ di tempo, come reagirà Nunzio non appena lo scoprirà?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, 27 novembre 2024/ Elvira rivela alle Veneri che sposerà Salvo

Anticipazioni Un posto al sole, mercoledì 27 novembre: Pasquale trattiene Manuel contro la sua volontà

Nei precedenti episodi di Un posto al sole durante la festa di quartiere Don Antoine è stato aggredito in chiesa, le sue condizioni sono apparse sin dall’inizio gravi ma fortunatamente i medici sono riusciti a salvargli la vita. Un’altra vicenda rovinerà il sereno appena ritrovato, le anticipazioni infatti rivelano che Manuel si ritroverà in pericolo. Il motivo? C’entra Pasquale.

Il figlio di Luisa ha fatto perdere le sue tracce e ha trovato Manuel per caso nel suo rifugio segreto, la cantina del palazzo in cui vivono. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno sapere che Pasquale avrà paura che il figlio di Rosa possa raccontare tutto alla Polizia ed è per questo motivo che prenderà una decisione che farà preoccupare tutti. Quale? Gli impedirà di tornare a casa dalla Picariello trattenendolo contro la sua volontà. Nel frattempo Samuel ha trovato un modo efficace per smettere di pensare a Micaela, lei non resterà indifferente di fronte al fatto che non ha più ascendente su di lui.

Anticipazioni Beautiful, puntata 27 novembre 2024/ Liam bacia di nuovo Steffy, lei lo rifiuta