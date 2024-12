Una poltrona per due, diretto da John Landis

Martedì 24 dicembre 2024, su Italia 1 alle ore 21:30, la commedia cult del 1983 dal titolo Una poltrona per due. Il film è uno dei pilastri della programmazione natalizia e vede alla regia il noto film maker John Landis, che nel corso della sua carriera ha lavorato anche a The Blues Brothers e Il principe cerca moglie. La colonna sonora è stata invece composta da Elmer Bernstein. I protagonisti di Una poltrona per due sono interpretati da Dan Aykroyd, che a sua volta aveva già presto parte a The Blues Brothers (1980), e Eddie Murphy, che lavorerà nuovamente con Landis ne Il principe cerca moglie (1988). Nel cast di Una poltrona per due anche l’attrice Jamie Lee Curtis, vincitrice del Premio Oscar per la sua interpretazione in Everything Everywhere All at Once (2022), e l’attore Jim Belushi, conosciuto dal pubblico per il suo ruolo da protagonista in La vita secondo Jim e membro della Blues Brothers Band fondata da suo fratello John e Dan Aykroyd.

La trama del film Una poltrona per due: l’insider trading sul prezzo della arance che ispirò una legge a Wall Street

Una poltrona per due racconta la storia di Louis Winthorpe III (Dan Aykroyd), un ricco agente finanziario che lavora per una delle aziende più famose di Philadelphia, e Billie Ray Valentine (Eddie Murphy), un senzatetto con una straordinaria parlantina.

È il periodo delle feste natalizie e Louis, che lavora alle dipendenze dei due fratelli Duke (Randolph e Mortimer), è completamente concentrato sulle apparenze, sia nella sua vita che nei rapporti personali, come quello con la fidanzata storica Penelope.

Billie Ray, invece, combatte ogni giorno per sopravvivere, utilizzando la sua astuzia e la sua abilità oratoria per riuscire a districarsi tra i mille problemi che deve affrontare.

I due diventano i protagonisti di una sorta di esperimento sociale messo in scena dai fratelli Duke, che decidono di offrire un posto di prestigio a Billie e di distruggere la carriera di Louis per capire cosa può spingere un uomo alla criminalità.

Billie si trova immediatamente a proprio agio nella sua nuova posizione, scoprendo di essere molto abile nel mondo della finanza, mentre Louis prova rancore verso l’uomo, convinto che sia colpa sua se la sua vita è diventata un disastro.

Così, con l’aiuto di una prostituta molto particolare, Ophelia (Jamie Lee Curtis), Louis cercherà un modo per potersi vendicare di Billie ma le cose non andranno affatto come aveva pianificato e i due “nemici” si troveranno a unire le forze per dare la giusta punizione ai responsabili di quella situazione.