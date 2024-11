Uomini e donne: anticipazioni puntata 26 novembre 2024

Martedì 26 novembre 2024, alle 14.45 su canale 5, torna l’appuntamento con Uomini e Donne che continua ad appassionare milioni di telespettatori che seguono sempre con molto interesse le vicende sentimentali sia dei tronisti che della dama e dei cavalieri del trono over. La puntata di oggi si apre con Diego Tavani e Claudia D’Agostino. I due, dopo essersi frequentati, per scelta di lei, nelle scorse puntate, avevano deciso di chiudere la frequentazione ma nella puntata di Uomini e Donne di oggi si ritrovano nuovamente al centro dello studio. Accanto a Diego Tavani, tuttavia, si accomoda un altro cavaliere con cui Claudia ha deciso di uscire.

Al centro dello studio, Diego non nasconde il proprio malcontento nei confronti di Claudia che, a detta del cavaliere, rompe e torna sui propri passi a suo piacimento.

Nuove conoscenze per Sabrina

Spazio, poi, a Sabrina che, dopo aver chiuso con Gabriele, sta provando ad andare avanti conoscendo altri cavalieri. Finora, però, non è riuscita a portare avanti le varie conoscenze al punto da essere stata accusata da Tina Cipollari di illudere gli uomini con cui esce.

Nella puntata di oggi, la dama del trono over si confronta con Diego D. e Maurizio. La conoscenza con Diego D. è stata più piacevole per Sabrina che sembra intenzionata a portare avanti tale conoscenza mentre Maurizio incassa il colpo e prova a conquistare le simpatie di Tina cipollari.

Nuovo bacio per Francesca Sorrentino

Come sempre, poi, l’ultima parte della puntata è dedicata al trono classico. In particolare, al centro dello studio, si accomoda Francesca Sorrentino che è uscita con un nuovo corteggiatore, Francesco, con cui c’è stato anche un bacio. Dopo aver vissuto tale momento, Francesca ha annullato l’esterna con Gianmarco che arriva in studio visibilmente adirato.

Il corteggiatore si scaglia contro la tronista non solo per il bacio, ma soprattutto per la scelta di aver annullato la loro esterna avendo preferito non vederlo per non affrontarlo.