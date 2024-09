Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 27 settembre 2024: cosa accade in studio

Oggi, venerdì 27 settembre 2024, i protagonisti di Uomini e Donne tornano in studio per registrare nuove puntate in onda prossimamente su canale 5. Protagonista della nuova registrazione sarà sicuramente Mario Cusitore che, tornato in trasmissione, dopo un ballo in amicizia con Cristina Tenuta, ha deciso di conoscere Maura Vitali con cui, nella scorsa registrazione, ha avuto un duro scontro a causa dell’intervista dell’ex fidanzato di lei. In studio, Mario ha messo in dubbio il reale interesse di Maura nei suoi confronti ma la dama è stata difesa sia da Gianni Sperti che da Tina Cipollari che gli hanno fatto notare come la dama sia tornata appositamente per lui.

Cosa sarà accaduto dopo l’ultima registrazione? Nario avrà deciso di chiudere definitivamente la frequentazione con Maura o, nonostante i tanti dubbi, ha scelto di concederle una seconda possibilità?

Martina De Ioannon e Francesca Sorrentino: due percorsi differenti

Nel corso della nuova registrazione di Uomini e Donne, poi, ci sarà spazio anche il trono classico. Tra i quattro tronisti, Martina De Ioannon che, inizialmente non era convinta dei corteggiatori, è sempre più vicina a Ciro. La tronista ha ammesso di stare bene con lui e di provare un forte interesse. Tra i due non c’è stato ancora il bacio: arriverà oggi? Francesca Sorrentino, invece, dopo un momento di crisi, si è lasciata andare esprimendo le proprie emozioni attraverso una lettera ma, per il momento, non si è ancora lasciata andare ad una conoscenza approfondita con nessuno.

Anche Michele e Alessio hanno cominciato il loro percorso e dopo qualche esterna non si sono ancora concentrati su nessuna corteggiatrice preferendo lasciare la porta aperta a più conoscenze prima di concentrarsi su poche ragazze.

Gemma Galgani chiude con Valerio?

A regalare l’ennesimo colpo di scena potrebbe essere ancora Gemma Galgani. Dopo aver provato a conoscere Raffaele, tornato in trasmissione a distanza di sette anni per conoscere Barbara De Santi, è rimasto in trasmissione con Gemma che, però, ha poi fatto richiamare Valerio.

Con quest’ultimo sono ricominciati gli appuntamenti e nella scorsa puntata si sono baciati più volte. Cosa accadrà, dunque, nella registrazione odierna? Gemma porterà avanti la frequentazione o per qualche motivo deciderà di chiuderla?

