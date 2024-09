Mario Cusitore e Maura Vitali: l’intervista di Gianluca Rocchetti

Lite nel corso della registrazione di Uomini e donne del 19 settembre 2024 tra Mario Cusitore e Maura vitali. Quest’ultima è tornata in trasmissione per conoscere e corteggiare Mario Cusitore che ha deciso di farla restare in trasmissione. La notizia del ritorno di Maura, però, ha scatenato la reazione di Gianluca Rocchetti, ex fidanzato di Maura che, intervistato da Lorenzo Pugnaloni per Casa Lollo, ha dichiarato: “Parlava male di lui fino a ieri, questa è l’unica mossa che le rimaneva per tornare a Uomini e Donne”.

Gianluca, inoltre, ha spiegato di aver sentito Maura fino a pochi giorni fa: “Io sono scioccato, ci siamo sentiti due giorni fa. Sono stato una pedina per il suo gioco. Questa era l’unica mossa che le rimaneva per tornare nel programma”, ha proseguito Gianluca.

Mario Cusitore contro Maura Vitali a Uomini e Donne

Come fanno sapere le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni della registrazione di Uomini e Donne del 19 settembre 2024, Mario Cusitore ha puntato il dito contro Maura Vitali a causa dell’intervista di Gianluca Rocchetti. Mario ha rimproverato Maura, rea di aver fatto durare poco la cena per un mal di testa. Mario, inoltre, ha aggiunto che, secondo lei, Maura non è realmente interessata a lui.

Prima Gianni Sperti e poi Maria De Filippi e Tina Cipollari, però, hanno difeso Maura facendogli notare che è tornata in trasmissione per lui e quindi, la sua accusa non avrebbe fondamento. Maura, da parte sua, non ha voluto parlare di Gianluca spiegando che quanto raccontato dall’ex fidanzato non corrisponde totalmente alla verità. Maura, inoltre, ha svelato che, quando lo scorso dicembre aveva fatto i provini, aveva già palesato un interesse per Mario.