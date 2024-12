Mario Verona e Giovanna Gemma si sono lasciati perché? Indiscrezioni sui due ex volti di Uomini e Donne

È finita la storia d’amore tra Mario Verona, volto storico del Trono Over di Uomini e Donne, e Giovanna Gemma. A darne notizia è il sempre informato Lorenzo Pugnaloni che riporta delle segnalazioni attendibili da parte di diverse fonti: “I due hanno abbandonato la trasmissione per conoscersi fuori e si erano messi insieme. La nostra fonte però ci ha confermato che la storia tra i due è arrivata già al capolinea: Mario Verona e Giovanna Gemma si sono lasciati.“

Perché Mario Verona e Giovanna Gemma si sono lasciati dopo Uomini e Donne? I motivi al momento non sono noti, non si conoscono altre informazioni sulla rottura tra i due ed al momento entrambi sui social hanno scelto la via del silenzio senza confermare o smentire le indiscrezioni di Lollo Magazine. Tuttavia non è escluso che nei prossimi giorni i diretti interessati possono intervenire per dire la loro. Insomma, la favola tra Mario e Giovanna si è interrotta bruscamente.

Uomini e Donne, è finita tra Mario Verona e Giovanna Gemma: lui pronto a tornare nel parterre del Trono Over?

È stato un vero e proprio colpo di fulmine tra Mario e Giovanna Lui era uno storico protagonista del Trono Over mentre lei aveva scelto di partecipare come corteggiatrice del Trono Classico di Alessio Pecorelli. La conoscenza tra corteggiatrice e tronista non è mai decollata, il percorso è stato molto tortuoso e complicato ma alla fine c’è stato il colpo di scena: Gemma e Mario si sono innamorati ed hanno lasciato insieme il programma per conoscersi meglio. Adesso però, stando a quanto riporta l’esperto del programma, sembra che Mario e Giovanna si sono lasciati, ed adesso che è single dopo aver lasciato la trasmissione proprio per proseguire la sua conoscenza lontano dalle telecamere Mario tornerà nel parterre dei cavalieri del Trono Over di Uomini e Donne?