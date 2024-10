Mario Verona dice addio ad Uomini e Donne: “Lascio il programma perché sto conoscendo una corteggiatrice”

Era nell’aria già da tempo ma adesso è arrivata la conferma ufficiale del diretto interessato: Mario Verona lascia Uomini e Donne perché sta conoscendo un’ex corteggiatrice, Giovanna. Nel dettaglio in queste ore l’ormai ex cavaliere del Trono Over del dating show di Canale5 ha rilasciato un’intervista a CasaLollo dove ha ammesso di frequentare l’ex corteggiatrice di Alessio, Giovanna: “Nell’ultimo periodo stavo uscendo con Valentina, ma come ho dichiarato in puntata, non mi sentivo coinvolto emotivamente. Inaspettatamente, ho notato una ragazza tra le corteggiatrici del Trono Classico, Giovanna. Tra noi ci sono stati degli sguardi che mi hanno colpito.”

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE 29 OTTOBRE 2024/ Lite tra Tina Cipollari e Vincenzo e Ilaria

È troppo presto per parlare di vera e propria di storia d’amore tra Mario Verona e Giovanna ma l’uomo prova già dei sentimenti forti, durante l’intervista infatti ha ammesso: “Quando si tratta di emozioni vere, per me lo show passa in secondo piano. Se qualcosa mi colpisce davvero, non so fingere.” E subito dopo ha aggiunto: “Comunque sono felice, ci stiamo conoscendo, ovvio è prematuro parlare di relazione, ma sicuramente sono felice perché comunque è una cosa che volevo. Vedremo come andrà.” Insomma Mario Verona ha deciso di lasciare Uomini e Donne perché sta conoscendo una persona fuori dal programma, tuttavia ha voluto sottolineare di essere rimasto in ottimi rapporti con la redazione.

Genny piange per Alessio e Amal a Uomini e Donne: "Se ti piace lei, ti piace il circo"/ Scoppia la lite!

Uomini e Donne, accuse choc per Mario Verona: “Vende foto dei piedi”, la secca smentita

Nelle scorse ore, invece, Mario Verona è finito al centro di una dura accusa sul web, stando ad una segnalazione riportata da Deianira Marzano. L’esperta di gossip ha lanciato una piccante segnalazione che riguarda Verona e una particolare attività che starebbe svolgendo sui social: “Riguarda il cavaliere Mario Verona, che sembrerebbe offrire contenuti privati (foto dei piedi) a pagamento. Ho delle prove sotto forma di screenshot, che mostrano una richiesta di compenso per delle foto.” Dopo essere finito nel mirino del web, tuttavia, stando a quanto riporta anche ComingSoon, Mario Verona ha smentito seccamente, lasciando intendere che non c’è nulla di vero in questa segnalazione, che sarebbe piuttosto totalmente inventata.