Ursula Bennardo dopo l’addio a Sossio Aruta confessa: “Tornare a Uomini e Donne? No, ecco perché”

Manca poco all’inizio della nuova edizione di Uomini e Donne e, salvo slittamenti la nuova edizione partirà lunedì 16 settembre 2024. Negli giorni scorsi si sono svolte le registrazioni e sono stati svelati chi sono i tre tronisti, chi torna tra le dame e i cavalieri nel Trono Over ma soprattutto non è stato sciolto il mistero sul possibile ritorno come tronista di Ida Platano: c’è un posto vuoto e pare proprio che sarà lei nuovamente sul Trono Classico.

Ida Platano torna a Uomini e Donne?/ L’ex tronista si svela: le sue parole

Tra le dame del passato, il nome a cui il pubblico è rimasto legato è quello di Ursula Bennardo che, ha rilasciato un’intervista al format di Lorenzo Pugnaloni CasaLollo2 in cui ha parlato anche della possibilità di un suo ritorno in trasmissione.

Uomini e Donne 2024, Ursula Bennardo: “Ho una chiusura con gli uomini”

Ursula Bennardo ha fatto il suo ingresso nel programma nell’edizione 2017/2018 durante la sua avventura nel programma di Maria De Filippi ha conosciuto Sossio Aruta, i due si sono innamorati, frequentati e hanno costruito negli anni una splendida famiglia allietata dall’arrivo di una bambina: Bianca. Hanno partecipato a Temptation Island Vip ed il loro amore sembrava solido ed eterno. Invece nei mesi scorsi hanno annunciato la rottura definitiva e non sono mancate anche frecciatine e attacchi tra i due. Adesso che è finita la relazione con Sossio Aruta, Ursula Bennardo torna a Uomini e Donne 2024/2025? È pronta a rimettersi in gioco? A questa domanda la diretta interessata ai microfoni di Lorenzo Pugnaloni ha risposto con un secco no.

Temptation Island, Karina Cascella contro Lino Giuliano: “Uno come te in un reality? No!”/ Lui: “Fallita"

Ursula Bennardo non torna a Uomini e Donne e a CasaLollo2 ha spiegato i motivi: “Oggi non tornerei ho una chiusura verso gli uomini.” E non è tutto perché oltre a svelare in che rapporti è oggi con Sossio Aruta si è sbilanciata su un rumor che circola da tempo, la possibilità che Mirko Brunetti, ex volto di Temptation Island e Grande Fratello sia uno dei prossimi tronisti del dating show dopo la separazione con Perla Vatiero. Ursula ha ammesso: “Sono molto giovani, lui è un ragazzo speciale e l’ho conosciuto di persona. Se avesse la possibilità del trono farebbe bene ad accettare!”

Uomini e Donne, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza: "Siamo felici"/ "Adesso vogliamo figli e famiglia"