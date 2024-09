OMICIDIO PIERINA PAGANELLI, LO SCONTRO A QUARTO GRADO

La presenza di Manuela Bianchi era prevista, non quella di Valeria Bartolucci, apparsa a sorpresa nel collegamento di Quarto Grado da Rimini per parlare dell’omicidio di Pierina Paganelli. Le due donne – da un lato la nuora della vittima, dall’altro la moglie dell’indagato Louis Dassilva, che è risultato essere amante della prima – hanno dato inaspettatamente vita a uno scontro in tv inatteso, un botta e risposta serrato che il conduttore Gianluigi Nuzzi a tratti ha faticato a gestire.

Caso Pierina Paganelli, Alessandra Viero vs Generale Garofalo sul Dna/ “Nostre fonti non sono sbagliate”

Ad esempio, la moglie dell’indagato ha chiesto conto alla nuora della vittima dell’intercettazione di un dialogo con il fratello Loris Bianchi, in cui Manuela Bianchi avrebbe detto che Louis Dassilva avrebbe fatto meglio a placare la moglie, perché se avesse svelato ciò che sapeva «sarebbe stato un boomerang». La Bianchi ha fatto riferimento a confidenze che si era scambiata con lei quando erano amiche: «Fra di noi ci sono state parecchie cose che ci siamo dette e che non ho mai tirato fuori, ma non sono cose dirimenti per risolvere il caso di mia suocera».

Omicidio Pierina Paganelli, duro scontro a Quarto Grado/ Bruzzone vs Davide Barzan: “Ma lei chi è?!”

Lo scontro si è acceso, però, quando Nuzzi ha chiesto alla Bartolucci se il marito fosse manipolabile: «Dipende da quanto è brava la manipolatrice. La signora Bianchi secondo me è molto brava. Ha manipolato anche me», ha replicato, lanciando una frecciata all’ospite in studio. A questo punto è intervenuto Davide Barzan, consulente dei fratelli Bianchi, accusando Valeria Bartolucci di voler mettere in scena una «sceneggiata».

VALERIA BARTOLUCCI: “MANUELA BIANCHI PUÒ RIPRENDERSI LOUIS DASSILVA”

Valeria Bartolucci ha poi stuzzicato l’ex amica in merito alla relazione extraconiugale con suo marito Louis Dassilva, chiedendole il motivo per il quale non ha letto l’ordinanza di custodia cautelare in carcere: «Il mio avvocato mi ha detto che non mi permetteva di leggerla per non alterare i ricordi», la spiegazione fornita da Manuela Bianchi. La donna ha parlato poi del ritrovamento del corpo della suocera, spiegando di essersi pentita di non averla toccata, «perché potevo in qualche modo provare a sentire il polso ma non me la sono sentita, lo shock è stato troppo forte».

Parma, trovato secondo neonato morto in una villetta/ Quarto Grado “Per il primo ha confessato una 22enne”

Il conduttore di Quarto Grado ha anche provato ad entrare nelle ragioni dell’astio tra le due donne, con Valeria Bartolucci che ha spiegato che l’ex amica, che pubblicamente difende suo marito, aveva mostrato tutt’altro atteggiamento con gli inquirenti: «Appena varcava la porta della questura diventava subito colpevolista. Io ho livore per questo, non perché frequentava mio marito. Se ha pazienza e aspetta che esce, se lo vuole ancora, se lo può anche prendere». Proprio in merito a ciò, la moglie di Louis Dassilva ha chiarito di averlo confermato per il tradimento, ma comunque non si sbilancia riguardo il futuro della loro relazione. Qui il video del confronto a Quarto Grado.