Vanessa Spoto di Uomini e Donne si è sposata! L’ex corteggiatrice di Massimiliano Mollicone è convolata a nozze con il neo marito Gianmarco, che nulla ha a che fare con il mondo dello spettacolo. Lei, giovanissima, si era fatta notare durante il trono nel programma di Maria De Filippi per la sua semplicità e per la voglia di costruire una famiglia. E oggi, a soli 22 anni è riuscita a realizzare uno dei suoi sogni, sposarsi ed essere diventata moglie.

SCELTA MARTINA DE IOANNON A UOMINI E DONNE: CHI È? CIRO SOLIMENO/ "Ho voglia di viverti"

La cerimonia si è svolta a Sesto Fiorentino, con tanti amici e parenti. Poche sono state le storie sui social, ma sul profilo di Vanessa Spoto spuntano alcune foto del matrimonio dove lei si presenta con un meraviglioso abito bianco su una scalinata e delle splendide calle in mano. Il vestito, con un lunghissimo strascico, ha un velo attaccato alla coda dei capelli e un corpetto che le fascia il busto mentre il marito Gianmarco ha scelto un semplice abito da sera di colore scuro. Nelle foto scattate durante la cerimonia i due si mostrano con sguardi innamorati e tanti sorrisi.

Uomini e Donne, Aldo Palmeri e Alessia Cammarota si sono lasciati? /Lei svela tutto: "Brutto periodo"

Vanessa Spoto, da Uomini e Donne e Miss Mondo fino all’altare: “Ecco perchè abbiamo scelto questa data”

Dopo alcuni anni di fidanzamento, la 22enne Vanessa Spoto ha iniziato un nuovo capitolo della sua vita e si è sposata con Gianmarco. Era stata lei la scelta di Massimiliano Mollicone, modello romano che è stato tronista nel 2021 insieme a Giacomo Czerny. I due avevano riscosso molto successo, ma dopo poco tempo era stata annunciata la rottura della loro relazione. Con Gianmarco, invece, è stato un amore a lieto fine e oggi si sono finalmente sposati e sono pronti a costruire una famiglia insieme.

CIRO SOLIMENO, CHI È LA SCELTA DI MARTINA DE IOANNON A UOMINI E DONNE/ "Me la porto via"

“Abbiamo scelto di amarci dal primo giorno che ci siamo conosciuti“, ha dichiarato Vanessa Spoto, spiegando che la loro storia d’amore è nata subito. Così, hanno tenuto il 22 gennaio come una data importante da ricordare. “D’ora in avanti dovrò chiamarti marito e tu moglie“, ha detto, emozionata per il grande passo. Vanessa Spoto si era allontanata dai riflettori dopo Uomini e Donne, e di lei non si è saputo molto per diverso tempo, se non che ha partecipato a Miss Mondo. Oggi, chissà che l’ex corteggiatrice non riprenda a raccontarci ancora più a fondo la sua vita con il marito Gianmarco e un giorno, con degli splendidi figli attorno…