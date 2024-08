Viaggio al centro della Terra, film diretto da Eric Brevig

Venerdì 16 agosto, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:20, il film di genere avventura-fantascienza- commedia dal titolo Viaggio al centro della Terra, del regista americano Eric Brevig: da sempre affascinato dal 3D, ha curato gli effetti speciali di alcuni tra i film più tecnologici del cinema, tra cui Men In Black e e Pearl Harbor di cui è stato secondo regista. Questo è il suo primo progetto da regista a pieno titolo in 3D.

Restiamo amici, Rai 3/ Trama e cast della commedia con Michele Riondino, oggi 16 agosto 2024

Il soggetto è tratto dal romanzo scritto dal grande scrittore francese Jules Verne, tra i più grandi autori di storie per ragazzi, di narrativa scientifica e di avventura. Diversamente dal romanzo, che è ambientato nel XIX secolo, il film è collocato nel XXI secolo. La storia narra di uno scienziato che si inoltra nel cuore di un vulcano allo scopo di giungere al centro della Terra, dove si imbatterà nel mondo della preistoria.

A casa tutti bene, Rai 1/ Trama e cast della commedia di Gabriele Muccino, oggi 16 agosto 2024

Il protagonista è Brendan Fraser, conosciuto principalmente per la trilogia de La mummia e Premio Oscar 2023 per The Whale. Completano il cast Anita Briem, Seth Meyers e Jane Wheeler.

La trama del film Viaggio al centro della Terra: un’incredibile avventura con scoperte straordinarie

In Viaggio al centro della Terra, siamo a Boston nel 2007, dove il vulcanologo Trevor Anderson riceve la visita della cognata, moglie di suo fratello Max, e del figlio di lei, Sean. Max è scomparso durante una spedizione scientifica in Islanda dieci anni prima.

Sean e Trevor un giorno rovistano in una scatola appartenente a Max e trovano il libro di Jules Verne “Viaggio al centro della Terra” con moltissime annotazioni. Confrontandole con i suoi studi, Trevor trova molte assonanze e decide di partire per l’Islanda, portando Sean con sé.

Attacco al potere, Rete 4/ Trama e cast dell'action che predisse l'11 settembre, oggi 16 agosto 2024

Arrivati sull’isola, troveranno la responsabile del centro di ricerca, Hannah, e insieme a lei cominceranno una spedizione che partirà dal cratere di un vulcano spento e li porterà, quasi per caso, nel sottosuolo: qui scopriranno un mondo parallello, con deserti, oceani, animali preistorici e tutto quello che Verne aveva descritto nel libro. Trevor troverà il corpo del fratello e molti altri suoi scritti che predicono il futuro dello stato di salute del pianeta, come un aumento eccessivo della temperatura.

Dopo mirabolanti pericoli e straordinarie avventure, il trio riuscirà a risalire in superficie, con un bagaglio incredibile di esperienze, dalla bocca del Vesuvio…