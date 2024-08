Victoria De Angelis e il debutto da solista

Dopo anni trascorsi girando il mondo insieme a Ethan Torchio, Thomas Raggi e Damiano David con cui ha costruito il sogno Maneskin, Victoria De Angelis ha deciso di tuffarsi in una nuova avventura dopo un tour da deejay. La bassista dei Maneskin, infatti, nell’ultimo periodo, ha alternato gli impegni con la band a quelli da deejay ed oggi ha debuttato ufficialmente anche come solista lanciando il singolo Get Up B**ch, un duetto con la famosissima cantante brasiliana Anitta.

Due artiste seguitissime sui social e molto decise nel loro stile musicale che hanno deciso di unire le forse sfornando un singolo forte, che non passa inosservato e che è destinato a scalare le vette di tutte le classifiche. Un brano che anche i fan dei Maneskin stanno apprezzando anche se sperano di vedere Victoria presto nuovamente accanto agli altri tre Maneskin.

Non solo Victoria De Angelis: i progetti da solisti dei Maneskin

Non solo Victoria De Angelis lanciata nel suo progetto da solista perché, conclusi gli show in Giappone, i Maneskin hanno annunciato che si prenderanno una pausa per dedicarsi ad altri progetti. Dopo la bassista, infatti, anche Damiano starebbe lavorando ad un progetto da solista che potrebbe vedere la luce nei prossimi mesi.

Si tratterebbe, tuttavia, di una paura come fa sapere FQ Magazine: la band, infatti, non avrebbe alcuna intenzione di sciogliersi e la scelta di dedicarsi ad altri progetti è legata anche alla voglia di trovare nuove ispirazioni per tornare a fare musica in gruppo con tanti, nuove progetti. Per ora, tuttavia, spicca il singolo di Victoria e di Anitta.

