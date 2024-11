DIRETTA BELGIO ITALIA, GLI AZZURRI POSSONO ELIMINARE I BELGI

Torna in campo la Nazionale e lo fa con una trasferta molto insidiosa nella diretta Belgio Italia valida per la quinta giornata di Nations League. Questo sarà il ritorno della sfida giocata a Roma che ha visto un pareggio per 2 a 2 con la rimonta della squadra di Tedesco. Sono solo quattro i punti portati a casa dal Belgio in questa Nations League dopo la vittoria contro Israele e il pareggio contro l’Italia. In testa al girone con 10 punti, invece, c’è proprio l’Italia di Spalletti che è ancora imbattuta dopo le prime quattro partite e cerca i punti decisivi per passare il girone al primo posto.

DIRETTA BELGIO ITALIA, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Belgio Italia, come tutte le partite della Nazionale, verrà trasmessa in chiaro su Rai 1 e in streaming su Rai Play oltre che su UEFA TV. Avrete anche la possibilità di seguire questa partita attraverso la nostra diretta testuale che andrà a raccontarvi le azioni salienti e le emozioni con aggiornamenti costanti.

BELGIO ITALIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Tedesco giocherà la diretta Belgio Italia con un 4-2-3-1 con Casteels tra i pali difeso da una linea a quattro formata da Castagne, Faes, Debast e Theate. Tielemans e Onana agiranno in mediana a sostegno di Lukebakio, De Ketelaere e Doku con Openda unica punta.

Difesa a tre per Spalletti che dovrebbe rimettere Bastoni nel suo ruolo da braccetto di sinistra in una difesa da completare con Buongiorno e Di Lorenzo davanti a Donnarumma. Cambiaso e Dimarco saranno i due esterni mentre a centrocampo agirà Ricci come mediano con Tonali e Barella ai suoi lati. Il ballottaggio in attacco è tra Retegui e Kean con Raspadori quasi certo del posto.

BELGIO ITALIA, LE QUOTE

La partita si prospetta essere molto equilibrata come successo all’andata ma andiamo comunque a vedere le quote per la diretta Belgio Italia utilizzando le proposte di Sisal. I favoriti sono i padroni di casa che vedono l’1 a 2,50 contro il 2,90 in favore degli Azzurri e il pareggio X che sale fino a 3,20.