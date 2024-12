DIRETTA CAVESE BENEVENTO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Cosa ci dicono i numeri della diretta di Cavese Benevento? Due squadre molto interessanti dal punto di vista dei pattern offensivi perché hanno modi di giocare molto simili, come facciamo a dirlo? Basta guardare le statistiche perché nascondono sempre un sottobosco di chicche da non trascurare. Partiamo con i padroni di casa che sono una delle squadre più prolifiche nei minuti che vanno dal 60esimo al 75esimo, quasi il 23% delle loro reti arriva in quella fascia oraria. Sono sul podio di questa speciale classifica.

Il Benevento invece è una squadra che gioca in maniera molto offensiva ma che non disdegna comunque il possesso palla per arrivare in porta. Questo lo possiamo intuire dai quasi 400 passaggi riusciti nell’arco dei novanta minuti, una sfida che quindi potrebbe regalare spettacolo ma attenzione alla Cavese che nelle ultime tre partite ha avuto una media gol subiti pari a 1,5. I giallorossi ne potrebbero approfittare, passiamo adesso al commento live della diretta di Cavese Benevento. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA CAVESE BENEVENTO, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Un derby appassionante e imperdibile quello che ci propone la diretta Cavese Benevento e saranno tantissimi gli spettatori sugli spalti ma anche quelli che vorranno seguire da casa o dal bar questa sfida. il tutto sarà possibile grazie a Sky che come sempre ci fornirà anche la possibilità di assistere alla partita in diretta streaming video con NOW TV e Sky GO.

INCROCIO TUTTO CAMPANO NELLA VENTESIMA GIORNATA

La ventesima giornata del Girone C di Serie C si apre con la suggestiva diretta Cavese Benevento in campo alle 20,30 di venerdì 20 dicembre 2024. La sfida è un derby della Campania che metterà di fronte due squadre che vivono una forte rivalità. La Cavese di Maiuri è dodicesima in classifica ma vede la zona playoff a soli tre punti di distanza dopo l’1 a 3 rifilato al Sorrento. Battuta d’arresto per il Benevento di Auteri che ha perso l’ultima partita in casa contro il Giugliano ma rimane saldo al primo posto in classifica con due punti di vantaggio sul Monopoli secondo.

CAVESE BENEVENTO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Prima di entrare nel vivo della diretta, andiamo a vedere quali sono le probabili formazioni in vista di questa partita. La Cavese di Maiuri andrà in campo con un 4-3-3 con Diarrassouba, Fella e Sorrentino come tridente offensivo. Pezzella e Vitale sono confermati a centrocampo insieme a Konate mentre i due centrali saranno Saio e Peretti.

A quattro anche il Benevento di Auteri che si affiderà a Nunziante tra i pali con Berra e Meccariello davanti a lui. Prisco e Talia agiranno in mediana con Perlingieri, Acampora e Lanini a sostegno di Manconi unica punta.