Video Feyenoord Leverkusen che racconta una gara piena di gol ed emozioni. La sfida si sblocca subito dopo appena 5 giri di orologio con la rete del solito gioiello classe 2003 Florian Wirtz. Aggancio e tiro delizioso che si insacca in porta, ma non sarà l’unico di questa serata. I tedeschi subiscono l’avanzata degli olandesi che trovano il modo di pareggiare ma il var li salva. Questione di centimetri per gli olandesi. Il Leverkusen continua ad attaccare e trova in rapida successione il secondo e terzo gol. Imprendibile sulla fascia destra Jeremie Frimpong che confeziona gli assist per Grimaldo e ancora Wirtz. Spazio anche per il poker in casa Leverkusen con l’autogol di Wellenreuther che insacca nella propria porta nel tentativo di deviare il pallone colpito da Tapsoba.

Dopo un primo tempo con ritmi altissimi, il Leverkusen decide di gestire il quadruplo vantaggio ottenuto. Dopo 90 minuti la sfida termina con la vittoria per le aspirine che si impongono in trasferta sul campo del Feyenoord con il pesante risultato di 0-4. Brilla come sempre Florian Wirtz, autore di una pregevole doppietta. Nel finale c’è spazio per due occasioni sui piedi di Grimaldo e Garcia, ma entrambi Graziano il portiere con il risultato finale di 0-4. Tre punti per i tedeschi che salgono dunque in classifica.

VIDEO FEYENOORD BAYER LEVERKUSEN: IL TABELLINO

FEYENOORD: Wellenreuther T., Lotomba J. (dal 16′ st Hadj Moussa A.), Trauner G. (dal 26′ st Mitchell J.), Beelen T., Hancko D., Hwang In-Beom, Zerrouki R. (dal 1′ st Smal G.), Timber Q., Milambo A. (dal 29′ st Nadje C.), Gimenez S., Paixao I. (dal 16′ st Ueda A.). A disposizione: Berger M., Bijlow J., Carranza J., Gonzalez F., Hadj Moussa A., Ivanusec L., Mitchell J., Nadje C., Osman I., Smal G., Ueda A., Zechiel G. Allenatore: Priske B..

LEVERKUSEN: Hradecky L., Tapsoba E., Tah J., Hincapie P., Frimpong J., Xhaka G. (dal 35′ st Palacios E.), Andrich R., Grimaldo A. (dal 35′ st Belocian J.), Terrier M. (dal 26′ st Adli A.), Wirtz F. (dal 26′ st Garcia A.), Boniface V. (dal 17′ st Schick P.). A disposizione: Kovar M., Lomb N., Adli A., Arthur, Belocian J., Garcia A., Hofmann J., Mukiele N., Palacios E., Schick P., Tella N. Allenatore: Alonso X..

Reti: al 5′ pt Wirtz F. (Leverkusen) , al 30′ pt Grimaldo A. (Leverkusen) , al 36′ pt Wirtz F. (Leverkusen) , al 45′ pt Wellenreuther T. (Leverkusen) autogol.

Ammonizioni: al 44′ pt Trauner G. (Feyenoord).

Gol annullati: al 9′ pt Zerrouki R. per (Feyenoord).

