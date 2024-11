VIDEO FRANCIA ISRAELE, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stade de France di Parigi le squadre di Francia ed Israele si annullano a vicenda senza riuscire a sbloccarsi da un pareggio per 0 a 0 come vedremo nelle immagini del video Francia Israele con i gol e gli highlights. Nel primo tempo i Galletti sembrano iniziare bene la partita tentando anche di prenderne subito in mano il controllo con una conclusione di Zaire-Emery respinta però da un difensore avversario già intorno all’8′.

Passano i minuti e gli israeliani si salvano in due occasioni grazie alla parate effettuate dal loro portiere Daniel Peretz, bravo appunto ad evitare il peggio sia al 20′ sul colpo di testa di Kolo Muani che al 22′ su uno spunto di Kante. Nel secondo tempo i biancoblu cominciano la ripresa in maniera arrembante con una giocata interessante di Abada disinnescata dal milanista Maignan subito verso il 49′.

Nel finale i transalpini del commissario tecnico Didier Deschamps assediano l’area di rigore difesa dagli ospiti, guidati invece da mister Ran Ben Shimon, sebbene sia il solito estremo difensore Daniel Peretz ad alimentare le speranze dei suoi salvando nel recupero sul colpo di testa dell’interista Thuram al 90’+5′ e pure su Nkunku al 90’+7′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro tedesco Tobias Stieler ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Camavinga al 35′ da un lato, Jehezkel al 49′ e Nachmias al 70′ dall’altro. Il punto conquistato in questa quinta giornata del torneo europeo permette alla Francia di toccare quota 10 ed a Israele di portarsi ad un punto nella classifica del gruppo 2 della Lega A di Nations League 2024/2025.

