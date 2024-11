DIRETTA FRANCIA ISRAELE, I TRANSALPINI VOGLIONO IL PRIMO POSTO DEL GIRONE

In campo alle 20,45 di giovedì 14 novembre la diretta Francia Israele valida per la quinta giornata del Gruppo 2 della Lega A di Nations League. Ad affrontarsi sono due squadre che ambiscono a posizioni completamente diverse e sono pronte a dare spettacolo. La Francia di Deschamps è al secondo posto nel giro e sta inseguendo l’Italia di Spalletti dopo aver vinto l’ultima sfida contro il Belgio. Zero punti e solo sconfitte per Israele che non è mai riuscita a trovare una vera identità e sta faticando con squadre dal livello troppo alto.

Italia si qualifica ai quarti se.../ Nations League, i risultati utili contro il Belgio (14 novembre 2024)

DIRETTA FRANCIA ISRAELE, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire la diretta Francia Israele sarà necessario collegarsi su UEFA TV perché nessuna emittente televisiva trasmetterà la Nations League. Con noi, però, potrete seguire la partita attraverso la nostra diretta testuale che vi racconterà lo svolgimento della partita.

Nicolò Barella, chi è la moglie Federica Schievenin/ "Ho sempre sognato di costruire una famiglia"

FRANCIA ISRAELE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Deschamps schiererà un 4-3-3 classico dove Maignan sarà il portiere sostenuto da una linea con Clauss, Fofana, Upamecano e Digne. Zaire-Emery, Kanté e Guendouzi dovrebbero formare il centrocampo a tre con Olise, Thuram e Barcola in attacco.

Sarà 4-2-3-1, invece, per Israele che avrà Glazer tra i pali coperto da Baltaxa, Nachmias e Feingold. Abada e Haziza agiranno sugli esterni con Kanikovski e Abu Fani a centrocampo. Peretz e Gloukh saranno i due trequartisti a sostegno di Madmon unica punta.

FRANCIA ISRAELE, LE QUOTE

Passiamo alle quote della diretta Francia Israele utilizzando quelle che sono le proposte di Sisal per la partita. Anche secondo le quote non ci sarà storia con l’1 per padroni di casa dato a 1,11 contro il 2 per gli ospiti a 25,00 e il pareggio X a 9,00.

Diretta Belgio Italia/ Streaming, video Rai 1: ultima chance per Tedesco (Nations League, 14 novembre 2024)