DIRETTA MONOPOLI AUDACE CERIGNOLA, UN DERBY PUGLIESE AL VENEZIANI

La diretta Monopoli Audace Cerignola è in programma per lunedì 18 novembre 2024 alle ore 20:30 presso lo Stadio Vito Simone Veneziani di Monopoli come partita valida per il posticipo della quindicesima giornata del girone C di Serie C 2024/2025. I padroni di casa hanno raggiunto la terza posizione conquistando 24 punti posizionandosi così alle spalle degli ospiti, che si trovano infatti al secondo posto con 25 punti guadagnati. Per i biancoverdi questa potrebbe essere l’occasione buona per sorpassare i diretti rivali di turno e proseguire la striscia di risultati utili consecutivi che dura ormai da diverse gare.

I gialloblu, invece, hanno subito una battuta d’arresto nello scorso weekend avendo perso in trasferta contro il Taranto e non hanno alcuna intenzione di rallentare ulteriormente venendo magari scavalcati dalle inseguitrici che pressano alle loro spalle. Ricordiamo inoltre che l’arbitro designato per dirigere questo incontro è il signor Mattia Ubaldi, proveniente dalla sezione di Roma 1, che sarà coadiuvato dagli assistenti Paolo Tomasi di Schio e Matteo Lauri di Gubbio insieme con il quarto uomo Fabrizio Ramondino di Palermo.

DIRETTA MONOPOLI AUDACE CERIGNOLA, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La visione della diretta Monopoli Audace Cerignola sarà come di consueto garantita da Sky e da Now che detengono i diritti per la trasmissione di tutte le partite di Serie C 2024/2025 per i gironi A, B e C. Via streaming, si potrà vedere dunque la diretta Monopoli Audace Cerignola con tablet, smart phone oppure dal browser del proprio pc. Oltre ad utilizzare NOW TV, Sky Go o sintonizzare il televisore su Sky Sport 251 e Sky Calcio, la sfida verrà trasmessa pure in chiaro dalla Rai sul canale Rai Sport, numero 58 del digitale terrestre, ed anche sul sito di Raiplay.

MONOPOLI AUDACE CERIGNOLA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Tentiamo adesso di capire quali saranno le probabili formazioni della diretta Monopoli Audace Cerignola e dunque le scelte effettuate dai due allenatori per gli schieramenti iniziali della gara del girone C che si disputa come posticipo del lunedì. Il tecnico Alberto Colombo dovrebbe scegliere di continuare a puntare sul 3-5-2 schierando Vitale in porta, Viteritti, Miceli ed Angileri in difesa, Valenti, Scipioni, Battocchio, Virgilio e Yabre a centrocampo, Vazquez e Bruschi in attacco.

Dal canto suo, il tecnico Giuseppe Raffaele potrebbe invece effettuare qualche cambiamento rispetto al solito 3-5-2 con Saracco tra i pali, Visentin, Martinelli e Velasquez in difesa, Bianchini, Paolucci, Ruggiero, Tascone e Russo a centrocampo, Salvemini e Parigini come coppia offensiva visto la recente sconfitta esterna subita sul campo del Taranto.

MONOPOLI AUDACE CERIGNOLA, LE QUOTE

Infine, sembra che la diretta Monopoli Audace Cerignola si preannunci parecchio equilibrata a giudicare dalle quote offerte dalle principali agenzie di scommesse sportive in relazione al pronostico dell’esito finale della sfida valevole per il quindicesimo turno di Serie C. Secondo Snai infatti gli ospiti partono leggermente favoriti pagando il 2 a 2.55 mentre il successo dei padroni di casa viene invece dato a 2.75. Non è poi nemmeno da escludere la possibilità che il match si concluda con un pareggio, quotato a 2.85, ed a pensarla in maniera analoga sono pure Goldbet, Lottomatica e Betflag che danno però l’1 a 2.80.