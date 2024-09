VIDEO NORVEGIA ITALIA UNDER 21, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Al Viking Stadion di Stavanger l’Italia Under 21 vince in trasferta contro la Norvegia Under 21 con un netto 3 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli italiani iniziano la partita nel migliore dei modi riuscendo infatti a sbloccare il punteggio già al 10′ per merito della rete siglata da Baldanzi, bravo a capitalizzare l’assist di Gnonto al termine di una bell’azione corale gestita con una serie di tocchi di prima.

I ragazzi del commissario tecnico Carmine Nunziata mancano poi un’ottima occasione per raddoppiare quando Gnonto manda il pallone alto sopra la traversa con un colpo di testa a schiacciare la sfera verso il 19′. I giovani Leoni ruggiscono invece intorno al 34′ affidando la loro risposta ad Hansen-Aaroen che, tuttavia, spara a sua volta largo con un colpo di testa da posizione favorevole. Nel secondo tempo, cominciato con l’inserimento di Aasgaard dalla panchina al posto del capitano Mannsverk per colpa di un infortunio ad una caviglia patito sul finire della frazione di gioco precedente in un contrasto, gli azzurrini non ci credo a sufficienza al 48′ e Pirola arriva dunque tardi all’appuntamento col pallone.

I ragazzi di mister Jalland sprecano con Ostrom di testa al 51′ e soprattutto impegnano Desplanches con Arnstad al 54′ forzandolo alla parata in corner. Nel finale l’Italia domina e, dopo il palo centrato dal neo entrato Pisilli al 67′, è Baldanzi a trovare il bis al 72′ con l’aiuto di Ruggeri. Proprio lo stesso Baldanzi completa la tripletta personale calando il tris definitivo su assist di Fabbian all’80’.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Gergo Bogar, proveniente dall’Ungheria, ha estratto il cartellino giallo per due volte ammonendo rispettivamente Hjelde all’81’ da un lato, Coppola, che salterà la prossima sfida poichè già diffidato, al 40′ dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo nono turno permettono all’Italia U21 di salire a quota 21 nella classifica del gruppo A delle qualificazioni ad Euro U21 2025 mentre la Norvegia U21 non si muove, rimanendo infatti ferma a 15 punti

VIDEO NORVEGIA ITALIA UNDER 21: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS