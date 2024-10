Video Pianese Gubbio che racconta un primo tempo di assoluto dominio della formazione di casa. Pianese che sblocca la partita grazie alla rete di Mastropietro. Il calciatore numero 10 è bravissimo a spedire il pallone in rete dopo il cross dei compagni. Ospiti che provano a riportare risultato sul pareggio, soprattutto con Rosaia. Raddoppio dei minuti conclusivi dell’primo tempo grazie alla perla assoluto del calciatore classe 2004 Colombo.

Video Pro Patria Trento (1-1)/ Gol e highlights: Bashi pareggia al 95'! (Serie C 25 ottobre 2024)

Tiro con tanta potenza e precisione che Venturi può soltanto prendere da dentro la porta. Nel secondo tempo la Pianese sfiora in più occasioni la via del gol, non riuscendo a trovare la rete del tris che però non tarda ad arrivare. Colombo, attaccante classe 2004, firma la sua doppietta e porta a casa i 3 punti in classifica per la vittoria finale. Nel finale accorcia le distanze il Gubbio con la rete di Rovaglia al minuto 87. Per la Pianese sono 16 punti in classifica. Rimane a quota 15 il Gubbio.

Video Giana Erminio Novara (2-2)/ Gol e highlights: Morosini doppietta, Lamesta agguanta il pari

VIDEO PIANESE GUBBIO: IL TABELLINO

PIANESE: Boer P. (Portiere), Indragoli G. (dal 38′ st Remy M.), Pacciardi F., Polidori M., Boccadamo A. (dal 38′ st Da Pozzo L.), Proietto F. (dal 33′ st Falleni A.), Simeoni L., Nicoli S., Mastropietro F. (dal 23′ st Odjer M.), Colombo M., Mignani G. (dal 33′ st Sorrentino L.). A disposizione: Barbetti F., Capanni G., Chesti F., Da Pozzo L., Falleni A., Filippis E. (Portiere), Frey D., Odjer M., Papini A., Reali A. (Portiere), Remy M., Sorrentino L., Spinosa L.

GUBBIO: Venturi G. (Portiere), Tozzuolo A., Rocchi G. (dal 1′ st Signorini A.), Pirrello R. (dal 28′ st Iaccarino G.), Corsinelli F., Proietti M. (dal 1′ st Rovaglia P.), Rosaia G., Faggi F., Zallu F. (dal 28′ st David A.), Giovannini R. (dal 32′ st Maisto F.), Fossati D.. A disposizione: Bolletta L. (Portiere), David A., Iaccarino G., Maisto F., Rovaglia P., Signorini A., Sportolaro C., Stramaccioni D.

Diretta/ Vis Pesaro Carpi (risultato finale 4-0): altra doppietta! (Serie C, 25 ottobre 2024)

Reti: al 8′ pt Mastropietro F. (Pianese) , al 41′ pt Colombo M. (Pianese) , al 32′ st Proietto F. (Pianese) al 42′ st Rovaglia P. (Gubbio) .

Ammonizioni: al 43′ pt Pacciardi F. (Pianese) al 23′ pt Rocchi G. (Gubbio), al 28′ pt Giovannini R. (Gubbio), al 35′ st Iaccarino G. (Gubbio), al 40′ st Faggi F. (Gubbio).

VIDEO PIANESE GUBBIO: GOL E HIGHLIGHTS