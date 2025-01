VIDEO E HIGHLIGHTS PONTEDERA VIS PESARO: LA SINTESI

Avvio scoppiettante quello di Pontedera Vis Pesaro, come era lecito aspettarsi abbiamo subito la rete dei marchigiani che in contropiede si godono Palomba che svetta più in alto di tutti dopo un cross e mette il pallone in rete, ottima la prova fin qui del giocatore che si è sacrificato molto anche in fase difensiva da vero leader della squadra.

Non è tutto da buttare però il primo tempo dei toscani, che cercano di tornare in partita con il loro dieci: Sala. Il fantasista va vicino alla rete ma sarebbe stato tutto inutile, questo perché il giocatore ha sofferto di una situazione di fuorigioco davvero molto al limite. A tal punto che le proteste gli sono costate il giallo.

VIDEO PONTEDERA VIS PESARO, IL SECONDO TEMPO

Nonostante gli sforzi del Pontedera per pareggiare, la squadra di casa non riesce a concretizzare le occasioni, in particolare un buon intervento del portiere marchigiano ha negato il gol del possibile pareggio. Nel corso del secondo tempo, il Pontedera continua a cercare la rete, ma la difesa della Vis Pesaro si dimostra solida e ben organizzata.

VIDEO PONTEDERA VIS PESARO: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS