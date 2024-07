Viktorija Mihajlovic (figlia Sinisa) a Temptation Island 2024: qual è il suo ruolo/ Il gesto sui social

Temptation Island 2024, c’è anche Viktorija Mihajlovic (figlia Sinisa Mihajlovic) dietro il successo: è tra gli autori

Giovedì scorso è partita la nuova edizione del viaggio nei sentimenti di Canale5, sei coppie (una settima si aggiungerà più avanti) hanno deciso di mettersi alla prova e testare il loro amore. Al timone del viaggio come sempre Filippo Bisciglia mentre leggendo i titoli di coda in molti hanno notato un nome molto noto, o meglio un cognome molto noto, quello di Viktorija Mihajlovic, figlia dell’ex calciatore Sinisa Mihajlovic prematuramente scomparso il 16 dicembre 2022 a causa di una leucemia.

Nello specifico sui titoli di coda tra i nomi degli autori di Temptation Island 2024 compare anche quello di Viktorija Mihajlovic accanto agli redattori: Francesca Romana Cassoni, Annamaria Celani, Naima Mastino ed Eugenia Rigotti. La produzione è invece composta da: Silvio Casadei, Riccardo Cascioli, Silvia Cocci, Daniele Deriu, Lucrezia Maria Graziano, Valeria Ingarao, Giulia Massa, Simone Mattioli, Marco Morbidelli, Laura Nannelli, Martina Varricchio. La 27enne, del resto, conosce molto bene il mezzo televisivo, non solo è figlia dell’ex calciatore Sinisa Mihajlovic, ma sua madre è la showgirl Arianna Rapaccioni. E c’è di più Victorija stessa nel 2019 ha partecipato come concorrente in un altro noto reality Mediaset: L’Isola dei famosi, in coppia con la sorella Virginia.

Viktorija Mihajlovic tra gli autori di Temptation Island 2024: il gesto dopo il trionfo d’ascolti

Viktorija Mihajlovic è tra gli autori di Temptation Island 2024 e dunque c’è anche lei dietro il successo degli ascolti del reality. La prima puntata, infatti, è stata vista da quasi 3.3 milioni di spettatori per il 25% di share. Un esordio vincente per il programma condotto da Filippo Bisciglia e una soddisfazione anche per la famiglia Mihajlovic. Ed inoltre agli occhi attenti degli utenti social non è sfuggito che Viktorija ha festeggiato insieme ai suoi colleghi formando un vero e proprio gruppo di ascolto in casa, come è stato mostrato dalle storie che lei stessa ha pubblicato su Instagram. Insomma una bella soddisfazione per la figlia di Sinisa Mihajlovic e della showgirl in attesa di scoprire come andrà la seconda puntata di Temptation Island 2024 tra il falò di confronto immediato tra Lino e Alessia e le immagini di Martina che manderanno su tutte le furie il fidanzato Raul.











