Tanti sono i volti che oggi vivono da protagonisti il mondo dello spettacolo, o meglio, delle arti. Dalla danza al ballo, talenti sfornati da Amici e che oggi ancora intrattengono un numero illimitato di fan. Molti ricorderanno, nel 2018, il cammino trionfale di un giovane ballerino che oggi può essere considerato un danzatore affermato di fama internazionale: Vincenzo Di Primo.

Andrea Lolli, chi è il compagno di Elisa Di Eusanio/ "Mi ha fatto capire l’amore, un sentimento maturo"

Ne è passato di tempo dall’esperienza di Vincenzo Di Primo ad Amici 2018 e da quella vittoria sfiorata ad oggi il ballerino si è portato a casa una lunga serie di soddisfazioni, soprattutto dal punto di vista internazionale. Già ai tempi del talent si dimostrava molto discreto a proposito della sua vita sentimentale e, ancora oggi, gli appassionati di gossip e cronaca rosa trovano difficoltà nello ‘scovare’ la possibile fidanzata di Vincenzo Di Primo.

Gaia Gozzi e il fidanzato Daniele Dezi si sono lasciati?/ La cantante tra ‘confessioni’ hot e riservatezza

Vincenzo Di Primo, vita privata ‘off limits’: solo rumor sulla possibile fidanzata

Ai tempi di Amici 2018 si vociferava di un possibile flirt con Virginia Tomarchio, anche lei ex allieva del talent. Ma è davvero lei la fidanzata di Vincenzo Di Primo? E soprattutto, quel flirt c’è davvero stato? Interrogativi che ancora oggi non trovano conferme definitive anche se sui social i due si sono spesso mostrati in momenti di tenerezza e complicità. Proprio nel 2019 i rumor partirono proprio dal rapporto tra i due raccontato soprattutto sui social, con tanto di scatti che colpirono i fan.

Insomma, per buona pace di chi ama tifare per le ‘ship’ e chi non aspetta altro che nuovi retroscena di gossip, è difficile sapere se Vincenzo Di Primo ha una fidanzata nella sua vita. Certamente, la cosa che più conta è il valore del suo percorso professionale fatto di grandi sacrifici e di enormi soddisfazioni da quei primi passi mossi proprio ad Amici 2018.

Veronica Peparini, chi è la compagna di Andreas Muller/ Le figlie Penelope e Ginevra: "Penso a un miracolo…"