Anticipazioni Vincenzo Malinconico 2, Alessandra Persiano non c’è: finito l’amore con l’avvocato d’insuccesso

È tutto pronto per il ritorno di Vincenzo Malinconico 2 Avvocato d’insuccesso, la fiction di Rai1 tratta dai romanzi di Diego De Silva andrà in onda questa sera, domenica 1 dicembre a partire dalle 21.35 circa e terrà compagnia ai telespettatori per quattro puntata. La trama ruoterà come sempre attorno alla figura dell’avvocato semi-disoccupato ed tutt’altro che brillante e le sue tragicomiche vicende ma ci sarà un clamoroso colpo di scena: non ci sarà Alessandra Persiano, la collega avvocato di cui è innamorato e con la quale nella scorsa stagione è nata una storia d’amore.

Che fine ha Alessandra Persiano di Vincenzo Malinconico 2 Avvocato d’insuccesso? Il finale della prima stagione della fiction di Rai1 ha visto i due protagonisti in crisi. Nell’ultima puntata dal titolo Ritornerai Alessandra era partita per Milano, ma l’auspicio era, appunto, il ritorno. Tuttavia, a differenza di quanto successo in altre fiction Rai di successo come Makari, dove Suleima (Ester Pantano), l’amata di Saverio Lamanna (Claudio Gioè) in Màkari, che ha lasciato la Sicilia per lavoro, ma poi è ritornata nella stagione 2, non succederà lo stesso anche per Alessandra e Vincenzo. L’avvocato Persiano, che il volto della giovane attrice Denise Capezza, preferirà la carriera all’amore per l’avvocato Malinconi.

Dalle anticipazioni Vincenzo Malinconico 2 Avvocato d’insuccesso si scopre che non ci sarà nessun ritorno di fiamma tra Malinconico e Alessandra Persiano e, come lascia intuire TvBlog, il motivo forse risiede nella scelta dell’attrice di lasciare il set. Perché Denise Capezza ha lasciato la fiction Vincenzo Malinconico 2? Probabilmente per dedicarsi ad altri progetti. È infatti tra i protagonisti di “Diva futura”, presentato alla Mostra del cinema di Venezia, in cui persona Moana Pozzi.