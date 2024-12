Vincenzo Malinconico 2: Massimiliano Gallo svela dettagli

Nel giorno in cui va in onda l’ultima puntata di Vincenzo Malinconico 2, Massimiliano Gallo che interpreta l’avvocato d’insuccesso di Raiuno, svela nuovi dettagli sul suo personaggio. Personaggio particolare, con una vita privata in cui non mancano i disastri e la continua ricerca della verità, il Vincenzo Malinconico di Massimiliano Gallo ha affrontato diverse sfide sia nella vita privata che in quella professionale. Nonostante le varie sfide affrontate, questa sera, nel corso dell’ultima puntata, Vincenzo Malinconico si appresta a scoprire la verità sulla morte di Venere identificando l’assassino.

Non mancheranno, poi, gli ultimi risvolti sulla sua vita privata che regalerà una grande gioia all’avvocato che proverà così a sorridere e a dimenticare quelli che sono stati i problemi sentimentali. La gioia più grande, per Vincenzo Malinconico, sarà così diventare nonno.

Vincenzo Malinconico 2 nonno: le parole di Massimiliano Gallo

L’amore colpisce anche il cuore di Vincenzo Malinconico come ha raccontato Massimiliano Gallo in un’intervista a Superguida Tv. “Vincenzo sarà distrutto dalle storie storie amorose. Dapprima cercherà di lasciarsi andare ma poi si riprenderà alla grande”, ha raccontato riferendosi all’interesse per la giornalista, interpretata da Giulia Bevilacqua.

Nella seconda stagione di Vincenzo Malinconico, poi, l’avvocato d’insuccesso ha ritrovato tutto il suo mondo quindi la sua ex moglie, la sua famiglia e la figlia che sta aspettando un bambino. “Vincenzo diventerà anche nonno. Secondo me questa serie sarà anche più bella della prima. La regia è passata a Luca Miniero e dal punto di vista anche estetico è davvero apprezzabile. Si sorride ma ci si commuove anche tanto”, ha raccontato.