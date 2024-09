Chi è Vincenzo Schettini, il professore più amato della televisione italiana

Vincenzo Schettini porta la passione per l’insegnamento in tv e nei teatri oltre che nelle scuole e, grazie all’avvento dei social, è diventato il professore di fisica più amato della scuola italiana. Classe 1977, pur essendo nato a Como, è cresciuto in Puglia: la mamma è un’insegnante d’arte e da lei eredita non solo la passione per l’insegnamento, ma anche per l’arte al punto da essersi diplomato al conservatorio in violino. Dopo il liceo, si iscrive all’università laureandosi in fisica e cominciando, successivamente, il suo percorso da insegnante. La passione per la fisica lo porta ad interagire anche sui social diventando, ben presto, un pero e proprio personaggio fino ad arrivare in tv con il programma “La fisica dell’amore” senza rinunciare al suo lavoro.

“Non smetto di fare il mio mestiere, è come se stessi dando il La a una nuova via di fare scuola e nell’era del digitale questa cosa è essenziale. Il sapere non è chiuso in quattro mura, ma sbarca in rete, in Tv, e ci insegna che dobbiamo continuare a imparare. Questo percorso lo vedo come un completamento”, ha dichiarato in un’intervista rilasciata a Fanpage.

Vincenzo Schettini e l’amore con il compagno Francesco

In un’intervista rilasciata ai microfoni di Monica Setta nel salotto Generazione Zeta, Vincenzo Schettini ha confessato di aver fatto coming out quando aveva 19 anni sentendo subito l’esigenza di raccontarsi ai genitori. “Sentivo semplicemente l’esigenza di dire ‘io sono questo’, ma non è stato facile”, le parole del professore.

Oggi, al suo fianco, c’è Francesco, l’uomo che lo rende sereno e felice: “Francesco è la mia metà, lui è molto diverso da me, silenzioso e taciturno. È quella bellezza corretta che mi completa. Mi tiene con i piedi per terra, è colui che mi trattiene sempre. Ci sono le aspettative, e io le vivo molto, bisogna godersi il momento, dire ‘sto facendo bene, son contento’, e poi arrivano le aspettative. A quel punto quando arrivano le cose belle c’è lui che mi dice ‘non ti illudere’. Però sì, Francesco mi completa“, ha confessato sempre a Monica Setta.

