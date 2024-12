Vincitore The Voice Kids 2024, chi sarà? I pronostici sui 12 finalisti in gara

Chi sarà il vincitore di The Voice Kids 2024? Questa sera 20 dicembre, su Rai 1, questa domanda avrà la sua attesa risposta, visto che i 12 finalisti in gara si scontreranno un’ultima volta prima di scoprire chi di loro si aggiudicherà l’ambito premio e la possibilità di esibirsi, come accaduto negli ultimi anni, al Junior European Song Contest. Ogni coach ha avuto la possibilità di portare in finale tre dei suoi dodici concorrenti iniziali.

I finalisti del team Loredana Bertè sono Carol Cadeo, Gabriel Jimenez Martinez e Melissa Memeti; quelli del team guidato da Gigi D’Alessio sono: Maria Sofia Corona, Francesco Maugeri e Sofia Menegatto. Nel team di Clementino sono arrivati in finale: Riccardo Callegari, Leonardo Giovannangeli e Benedetta Muneglia; infine nel Team Arisa: Alessio Di Stefano, Niccolò Franceschini e Annamaria Mihalache. Ma chi tra questi dodici giovanissimi talenti può davvero vincere The Voice Kids 2024?

Francesco Maugeri e Annamaria Mihalache tra i favoriti alla vittoria

Non mancano pronostici in merito al vincitore The Voice Kids 2024. Molti puntano su Francesco Maugeri, 12enne del team di Gigi D’Alessio che ha incantato il pubblico sia alle Blind Audition che in semifinale con la sua voce delicata e toccante, oltre che molto intonata. Ad impreziosire ulteriormente le performance di Francesco è stato poi l’accompagnamento al violino, che lui stesso suona tra una parte cantata e l’altra. Il suo talento è innegabile e lo rende uno dei favoriti alla vittoria.

Come Francesco anche Annamaria Mihalache, cantante di 11 anni dalla profonda dolcezza oltre che dalla bellissima voce, si candida come vincitrice di questa edizione di The Voice Kids. Le sue performance, così come la sua storia personale, hanno colpito il pubblico a casa, che questa sera potrebbe premiarla col primo posto nella classifica finale.

