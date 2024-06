Virginia, chi è la fidanzata di Roberta Bruni/ La dolce dedica sui social “Grazie per rendere la mia vita…”

Roberta Bruni e Virginia: chi sono l’atleta azzurra e la fidanzata

Roberta Bruni è un’atleta italiana che ha conquistato la finale della gara di salto con l’asta femminile degli Europei di Atletica, in programma lunedì 10 alle 20.15 allo Stadio Olimpico di Roma ovvero lo stadio della sua città. Roberta, infatti, è di Roma ed è nata nel 1994 cominciando a praticare atletica nel 2006 e portando a casa risultati importanti come il record nazionale con 4,73 metri. Della vita privata di Roberta, tuttavia, si sa davvero poco anche se nella sua vita c’è una persona importantissima ovvero la fidanzata Virginia a cui, in occasione del record nazionale conquistato, ha dedicato della parole ricche di sentimento e di ringraziamento.

DIRETTA/ Italia Panama U21 (risultato 0-2) video streaming Rai: pessimo avvio di partita! (10 giugno)

“Più passa il tempo, più mi rendo conto di essere fortunata – ha scritto su Instagram – Molto. Per un semplice motivo… aver trovato una persona che mi sprona, che mi motiva, che mi sgrida quando serve e soprattutto che comprende la mia vita con tutte le sfaccettature che ne concerne. Viaggi, assenze, nervosismi, vacanze per lo più inesistenti, pasti tristi e light, cambi repentini di programmi e biglietti aerei persi per una gara annullata all’ultimo. Grazie per rendere la mia caotica vita un po’ più lineare, con la tua presenza costante, silenziosa ma indispensabile. Non avevi mai visto un record dal vivo, questo è tutto tuo”.

Vinicius, condannati 3 tifosi del Valencia per insulti razzisti/ Pena di 8 mesi di carcere e 2 anni di raspo

Roberta Bruni e l’ultima foto con la fidanzata Virginia

Non si sa molto della vita privata di Roberta Bruni nè di quella di Virginia che, tuttavia, appare spesso nei contenuti social dell’atleta che ama condividere anche momenti della sua quotidianità con i suoi sostenitori. L’ultima foto insieme presente sul profilo di Roberta risale allo scorso dicembre in cui le due ragazze si rilassano godendosi una tranquilla cena (la foto che vedete in apertura dell’articolo).

Sbirciando, invece, sul profilo di Virginia, l’ultima foto insieme risale allo scorso ottobre ma andando più indietro nel tempo spicca un video che potete vedere qui in basso in cui le due ragazze si divertono insieme mostrandosi molto unite e complici. In occasione dell’importante finale che la attende, dunque, Roberta potrà contare su un supporto importante.

DIRETTA OLANDA ISLANDA/ Video streaming tv: precedenti, dominio orange ma nelle ultime... (10 giugno 2024)













© RIPRODUZIONE RISERVATA