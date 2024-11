Virginia Leoni, la nipote di Lino Banfi, è pronta a regalare una grandissima emozione alla sua famiglia visto che diventerà mamma. Un gioia immensa non solo per la madre Rosanna Banfi, ma anche per il nonno Lino Banfi che prossimamente diventerà bisnonno. La giovane, classe 1993, è la prima figlia nata dall’amore tra Rosanna Banfi e il marito di Fabio Leoni che qualche anno dopo hanno avuto anche un secondo figlio di nome Fabio. Negli ultimi mesi Virginia si è fatta conoscere dal grande pubblico partecipando con il nonno Lino Banfi in diverse trasmissioni televisive anche per raccontare la sua storia. Virginia, infatti, legata sentimentalmente da più di 8 anni a Gianluca De Marco, ha scoperto giovanissima di soffrire di menopausa precoce. Nell’ottobre del 2020 la ragazza si rende conto che il ciclo mestruale non tornava. Inizialmente non si preoccupa visto che da tantissimi anni prendeva la pillola contraccettiva.

Non solo, Virginia pensava che fosse una conseguenza dello stress causato dai preparativi per il matrimonio. Dopo un anno ha deciso di approfondire la cosa con dei controlli clinici e sopra la verità. La diagnosi del medico è chiarissima: “lei è in menopausa precoce. È una situazione definitiva. Mi spiace”.

Virginia Leoni e la malattia: “menopausa precoce”. La nipote di Lino Banfi presto mamma

Nonostante la diagnosi di menopausa precoce, Virginia Leoni non ha mai perso la speranza di diventare mamma. Anzi con forza e determinazione ha cercato, dopo diversi tentativi falliti, di realizzare il suo sogno. Un desiderio che oggi è realtà, visto che la nipote di Lino Banfi è in dolce attesa del suo primo bebè. “Ora sto bene. Il percorso l’ho iniziato a dicembre” – ha raccontato la figlia di Rosanna Banfi.

Dopo i primi due tentativi andati male, il terzo embrione è andato. “Ora siamo qua e possiamo dire di essere sicuri. ieri ho fatto la morfologica e va tutto bene. La bimba nascerà i primi di gennaio” – ha detto Virginia con la voce rotta dall’emozione a Silvia Toffanin negli studi di Verissimo.

