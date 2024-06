Vittoria e Alex si lasciano a Temptation Island 2024?/ Coppia incastrata da segnalazioni e vocali: il gossip

Vittoria e Alex si lasciano a Temptation Island 2024? Fiume di segnalazioni sulla coppia

Quale sarà il destino di Vittoria e Alex a Temptation Island 2024: i due si lasciano o la loro relazione ha una speranza di uscire più forte di prima dal programma? I primi indizi arrivano dalle segnalazioni giunte sin dalla pubblicazione del loro video di presentazione, che parrebbero dare una risposta alquanto scontata: per i due non c’è futuro. Per chi non li ricordasse, Vittoria è la fidanzata che, nel video, ha lamentato di non essere stata invitata dal ragazzo alla festa del suo compleanno, evento che è poi finito sotto i riflettori per una segnalazione fatta da Matteo Diamante.

L’ex gieffino ha infatti raccontato di aver saputo, tramite un’amica, che Alex ha effettivamente tradito Vittoria e che proprio a quel compleanno a cui lei non è stata invitata c’era invece questa ragazza misteriosa. Ma non è tutto, perché Alex e l’amica di Diamante avrebbero avuto una storia durata circa 3 anni e conclusasi solo di recente.

Vittoria e Alex fingono a Temptation Island 2024? Perché sarebbe così

Vittoria, dunque, non solo sarebbe stata tradita dal fidanzato Alex ma anche per lungo tempo e fino a poco prima della loro partecipazione a Temptation Island 2024. La domanda dunque è: lei ne era a conoscenza? Perché è da qui che nasce un’altra segnalazione secondo la quale Vittoria e Alex non sarebbero più una coppia da prima di iniziare la loro avventura televisiva. I due, insomma, avrebbero deciso di tornare insieme una volta contattati dalla redazione di Canale 5, fingendo di stare ancora insieme per tutta la permanenza nel rispettivo villaggio. Ad avvalorare questa tesi è stato anche l’investigatore Social Alessandro Rosica, che ha pubblicato alcune segnalazioni giunte da parte di ragazze che affermano di aver frequentato Alex fino a poco tempo prima di Temptation Island 2024. Una storia, insomma, molto intricata, che potrebbe aver già previsto anche il finale a Temptation Island 2024: quello in cui Alex e Vittoria si lasciano.











