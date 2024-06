Alex Petri e Vittoria Bricarello, tradimento e bugie prima di Temptation Island 2024?/ Scoop di ex gieffino

Matteo Diamante accusa Alex Petri e Vittoria Bricarello di Temptation Island 2024 e svela un presunto tradimento di lui

Temptation Island 2024 non è ancora iniziato eppure sono già tanti i gossip e le indiscrezioni sulle coppie che vedremo protagoniste nella nuova edizione. Di recente è finita al centro del gossip la coppia composta da Alex Petri e Vittoria Bricarello, in particolare da quando l’ex gieffino Matteo Diamante è intervenuto su Instagram per svelare un vero e proprio scoop. Stando a quanto svelato, Alex avrebbe tradito Vittoria fino a poco prima di partecipare al programma e proprio con una sua amica.

“Ho uno scoop di tradimento, – ha esordito Matteo Diamante su Instagram – Si tratta di Vittoria e Alex, fidanzati da un anno e nove mesi.” Ricorda dunque che si tratta della coppia in cui lei non è stata invitata al compleanno di lui: “Questa è follia, lui festeggia il compleanno e lei non viene invitata? Trovatemi qualsiasi coppia nel mondo in cui per esempio lui fa il compleanno e non invita la sua dolce metà… Questa è la prima coppia che ha stabilito il record mondiale di aver litigato ancora prima di entrare, senza neanche un falò di confronto.”

Alex Petri e Vittoria Bricarello hanno mentito a Temptation Island 2024? Diamante lancia la bomba

A questo punto Diamante è entrato nel vivo dello scoop, spiegando come è venuto a conoscenza del tradimento di Alex Petri e accusando poi la coppia di Temptation Island 2024 di non essere del tutto sincera: “era uscito un discorso con una mia carissima amica, la quale in teoria sono tre anni che si vedeva con questo Alex e andavano a letto fino a poco fa e lei stessa era stata invitata da Alex a questa festa di compleanno e non c’era andata.” L’ex gieffino ha dunque ammesso di avere le prove di quanto dice: “innanzitutto non c’è rispetto per la redazione, vanno lì come coppia fidanzata da due anni, loro sono di Torino e mi è stato detto che lui non si è mai fatto vedere in giro con lei, allora qui si spiega tutto del perché lei non è stata invitata al compleanno.” ha concluso.











