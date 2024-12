Chi sono Vittorio Edoardo, Stella Sofia e Leonardo Silvio

Michela Vittoria Brambilla, politica con un passato da modella e giornalista, si è sposata nel 2012 con Eros Maggioni, imprenditore lombardo. Insieme la coppia ha avuto tre figli: Vittorio Edoardo, Stella Sofia e Leonardo Silvio. Il primogenito della coppia è nato nel 2005, poco dopo l’inizio della loro storia d’amore e ben prima delle nozze. Eros e Michela Vittoria hanno poi messo al mondo Stella Sofia nel 2014, due anni dopo le nozze celebrate in provincia di Como, in forma riservata. Infine, nel 2017, è nato Leonardo Silvio.

La terza gravidanza è stata portata avanti in assoluta riservatezza, senza annunci né clamori mediatici: l’ex ministro per il turismo, infatti, non ama i gossip né le luci della ribalta e per questa ragione ogni suo grande passo è stato compiuto in maniera riservata, senza dare troppa visibilità pubblicamente ai suoi traguardi, come il matrimonio e la nascita dei figli. L’ex deputata, inoltre, non si è mai fermata neppure durante le gravidanze: ha sempre proseguito con i suoi impegni politici, così come ha fatto dopo aver messo al mondo i suoi tre figli.

Figli di Michela Vittoria Brambilla: amanti degli animali come le mamme

I tre figli di Michela Vittoria Brambilla, Vittorio Edoardo, Stella Sofia e Leonardo Silvio, come la mamma sono grandi amanti degli animali, come si può vedere sui social. La politica e attivista, che si batte da sempre a favore degli animali per la loro tutela e i loro diritti, ha insegnato anche ai suoi bambini ad amare gli amici a quattro zampe: su Instagram, infatti, è pieno di foto dei suoi tre figli che abbracciano cani e gatti e non solo. La famiglia, infatti, vive non solamente con animali domestici ma anche con cavalli, caprette e galline. Insomma, tutto un grande amore.