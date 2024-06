Viva Rai2 cancellato, chi ci sarà al posto di Fiorello: tutto sul nuovo programma/ Conduttori e nome

Chi sostituirà Fiorello e Viva Rai2: arrivano Andrea Perroni e Carolina Di Domenico con un nuovo programma

Non c’erano dubbi ma adesso è ufficiale: Viva Rai2 è stato cancellato, il programma ideato e condotto da Fiorello con al suo fianco Fabrizio Biggio e Mauro Casciari che ha regalato alla rete ascolti record superiori al 20% di share non avrà una terza edizione, ma chi ci sarà al suo posto? Dopo settimane di indiscrezioni e di rumor il sempre informato sito di TvBlog ha annunciato cosa andrà in onda su Rai2 a partire da settembre nella fascia oraria dalle 7.00 alle 8.00 circa.

Il nuovo programma di Rai2 sarà completamente diverso dal suo predecessore, resterà l’angolo rassegna stampa ma non sarà un one man show. Alla conduzione, infatti, ci sarà Andrea Perroni affiancato da Carolina Di Domenico. Il noto sito ha svelato in anteprima anche il titolo del format: Binario 2, nome che richiamata la location dove verrà registrato, la stazione ferroviaria mentre il numero fa riferimento alla rete da cui va in onda. Il luogo è altamente simbolico in quanto punto di incontro di studenti e lavoratori all’orario in cui va in onda.

Al posto dello show di Fiorello e la sua cricca Viva Rai2, andrà in onda un nuovo programma, uno show condotto da Andrea Perroni e Carolina Di Domenico dal titolo Binario 2. Sempre dal sito di TvBlog, inoltre, si apprendono ulteriori novità sul format. Si tratta di un varietà in cui si alterneranno momenti comici e divertenti alla rassegna stampa e lo scopo è quello di far iniziare ai telespettatori la giornata con il sorriso. I due conduttori non saranno i soli a prendere parte a questa avventura, si tratta infatti di un programma corale dove non mancheranno altri artisti, ci sarà un cast d’eccezione contraddistinto da numerosi comici, attori e volti del mondo dello spettacolo che avranno il compito di rendere più frizzanti e dinamiche le varie puntate del format. Per il momento, tuttavia, non è trapelato nessun nome ed è possibile che ci sia anche qualche ex volto di Viva Rai2.











