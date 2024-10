Walter Puddinu, Aurora Binetti e Sophia Lassi sono tra i protagonisti della nuova puntata di Io Canto Generation 2024, il talent show presentato da Gerry Scotti in prima serata su Canale 5. Al giro di boa della quarta puntata comincia a farsi sempre più agguerrita la gara e la competizione tra giovani talenti, ma il team di Mietta ha tutte le carte in regola per fare bene e proseguire così l’avventura di Io Canto. Riusciranno questa serata Walter Puddinu, Aurora Binetti e Sophia Lassi a conquistare il plauso della giuria composta da Michelle Hunziker, Al Bano, Orietta Berti, Claudio Amendola, Fabio Rovazzi e Iva Zanicchi?

Walter Puddinu, i giudici: “sei stato super bravo”

Walter Puddinu durante l’ultima puntata di Io Canto Generation 2024 si è esibito con la caposquadra Mietta sulle note di Mambo n.5 di Lou Bega. Nel pubblico ad applaudirlo ci sono anche i genitori, ma poco dopo il giovane ragazzo di Ozeri, Sardegna, rivela di essere legatissimo ai nonni e in particolare al nonno con cui litiga spesso per fede calcistica differente. Poco dopo l’arrivo a sorpresa dei nonni: un momento davvero emozionante per il giovane cantante.

L’esibizione di Walter ha convinto la giuria. Fabio Rovazzi commenta. “nelle scorse puntate notavamo un pò di rigidità, adesso stai iniziando a prendere confidenza e hai fatto un’esibizione pazzesca. Il pregresso c’è: sei stato super bravo, abbiamo deciso di darti 20!”. Poi è la volta di Iva Zanicchi che, a nome di Orietta Berti e Al Bano: “sei un ragazzo bellissimo, poi vieni dalla Sardegna, sei bravissimo, ci hai divertito molto e come mi suggeriva la Berti che ha un orecchio assoluto: sei intontissimo. Ci siamo consultati e abbiamo deciso di dare 27!”. Nell’ultima sfida Walter Puddinu torna sul palcoscenico per cantare “Su di noi” di Pupo.

Aurora Binetti a Io Canto Generation 2024 fa bene al cuore, ma Orietta Berti…

Passiamo poi ad Aurora Binetti che per la squadra di Mietta interpreta “Felicità” di Lucio Dalla sul palcoscenico di Io Canto Generation. Tra i momenti più emozionati della sera, la performance canora di Aurora viene accolta con un’altra standing ovation con i complimenti anche Gerry Scotti: “bellissima scelta, una canzone che hanno cantato tutti in coro come allo stadio”. In platea c’è il fratello Marco che le ha scritto una lettera: “essere tuo fratello non è sempre facile, da quando siamo piccoli tutti devono stare dietro a te e ai tuoi capricci. Ogni volta che andiamo a fare shopping i commessi ti regalano qualcosa e a me niente, quando siamo in ascensore occupi tutto il posto e devo fare tetris. Nonostante tutto questo volevo dirti che sono molto fiero di te, vederti realizzare il tuo sogno, sei la migliore sorella del mondo e ti voglio tanto bene”.

L’emozione è tangibile in tutto lo studio, ma anche tra i giurati e i coach. Il voto di Fabio Rovazzi e Michelle Hunziker è unanime: “quando ci sei tu ci sei emoziona tanto e come riesci tu è veramente incredibile. Grazie per quello che stai facendo. Abbiamo decido di darti un 19, è stata un’esibizione pazzesca”. Poi è la volta di Orietta Berti: “è sempre così sensibile, ci fa sempre commuovere, abbiamo dato sempre un bel 27. Attendiamo sempre la fase rock”.

Sophia Lassi lascia il segno nell’ultima puntata di Io Canto Generation

Infine nel Team Mietta c’è anche Sophia Lassi, in arteLady Sox, che ha iniziato giovanissima a lavorare nel mondo dello spettacolo. Tutto è iniziato con una piccola parte in una serie tv dedicata a Luisa Spagnoli come ha raccontato proprio la giovane: «da quell’esperienza ho iniziato a studiare la recitazione e il canto. Il mio sogno fin da piccola è stato quello di voler diventare una scrittrice di canzoni e di sceneggiature e questo non è possibile farlo se non si studia, per questo ho iniziato a cantare e a recitare». A soli 8 anni, infatti, scrive la sua prima canzone ed ora è tra le protagoniste di Io Canto Generation nella squadra di Mietta.

Proprio sulla caposquadra Mietta ha detto: è un grande orgoglio. Mietta è un’artista a 360° gradi, è il mio esempio. Duettare con lei “Io ti aspetto” di Marco Mengoni è stato il momento più bello della mia vita, un’emozione grandissima, indescrivibile”. Durante l’ultima puntata ha cantato proprio con Mietta il brano “Non ti scordar mai di me” di Giusy Ferrari lasciando ancora una volta il segno. Fabio Rovazzi ha commentato: “quando sei sul palco sei a tuo agio completo, hai carattere e un peso specifico. Abbiamo deciso di darti 19”, mentre Iva Zanicchi precisa: “son contenta, noi ti diamo un bellissimo voto. E’ 29!”.