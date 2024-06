West Coast Meeting 2024 a Finale Ligure dal 25 al 30 giugno/ Tutto il programma e la diretta streaming

Torna anche nel 2024 – con la sua ottava edizione consecutiva – il West Coast Meeting, nato sulla scia del successo conclamato del Meeting di Rimini e che si tiene ogni anno sulla costa ligure come un momento estivo di riflessione, confronto e dialogo attorno alle grandi sfide di una modernità sempre più complicata da analizzare e comprendere. Eccezionalmente, quest’anno è stato anche deciso un cambiamento della location, dalla ormai storica sede di Marina di Loano alla cornice – ancor più bella e pittoresca – dei Chiostri di Santa Caterina a Finalborgo, vicino a Finale Ligure; mentre le date scelte per West Coast Meeting sono quelle che vanno dal 25 al 30 giugno, con un fitto programma già parzialmente definito (e che vi lasciamo in calce a questo articolo), ma anche con i classici ospiti di caratura nazionale e mondiale.

Ad ospitare l’atteso evento sarà – ancora una volta – l’associazione Cara Beltà, ma non mancano neppure il patrocinio del Comune di Finale Ligure e della Fondazione De Mari; mentre per andare incontro a tutti i curiosi che vorrebbero partecipare al West Coast Meeting ma che non hanno la possibilità di recarsi fino alla Liguria (magari perché abitano dall’altra parte del nostro bel paese) è stata confermata nuovamente la diretta streaming sulle pagine del nostro sito – ilSussidiario.net – e anche su quelle dell’Associazione Cara Beltà.

I temi del West Coast Meeting 2024: “Siate realisti, domandate l’impossibile”

Vi abbiamo parlato delle date, della location e anche della diretta streaming (che, vale la pena ricordarlo, troverete proprio su queste pagine che state leggendo in questo momento), ed ora non ci manca che entrare nel vivo del West Coast Meeting partendo dal tema scelto per il 2024: “Siate realisti, domandate l’impossibile” che – spiega Paolo Desalvo, presidente di Cara Beltà – “pensiamo che fotografi in maniera esemplare l’inquietudine ma anche gli indomabili desideri del nostro tempo. Le preoccupazioni consuete, ma anche quelle inedite [che] stanno creando enormi squarci di ansia soprattutto tra i più giovani, che però per natura non possono rinunciare alle loro più profonde aspirazioni“.

E proprio guardando alle speranze di una generazione che sembra sempre più senza un futuro stabile, il West Coast Meeting partirà con un importante focus sulle nuove tecnologie e il consumismo (sfrenato) che illudono sulle loro suadenti e facili alternative alla realtà, ma lasciando un vuoto che solamente un rapporto sincero di scambio e confronto tra esseri umani potrebbe colmare; ma non mancherà neppure un riferimento all’estremo opposto della società, ovvero gli anziani con una rilettura approfondita della proposta di legge per l’Anzianità Attiva.

Tutto l’evento, insomma, ruoterà attorno ad un’idea di “società – spiegano ancora gli organizzatori del West Coast Meeting – che metta al centro le persone e non l’economia” con l’obiettivo di “creare un ponte tra giovani e terza età, riconoscendo dignità e protagonismo a tutti”. Ma seguendo anche un po’ la linea inaugurata del suo collega Meeting di Rimini, a Finale Ligure non mancheranno riferimenti all’economia e alla politica, al mercato del lavoro e al rapporto tra le superpotenze, in particolare con gli States sempre più centrali negli equilibri planetari.

Tutto il programma e gli ospiti del West Coast Meeting 2024

Il programma del West Coast Meeting 2024 è fitto e lungo ed oltre ai classici panel con gli esperti – e qui vale la pena citare, tra gli altri che trovate nelle prossime righe, Carlo Cottarelli, economista di fama, Don Marco Pozza, Andrea Simoncini, Vicepresidente della Fondazione Meeting di Rimini, monsignor Vincenzo Paglia e Giorgio Vittadini – che partiranno sempre e comunque nel segno del confronto e del dialogo, ci saranno momenti musicali, proiezioni e mostre, tra cui quella dedicata al giudice-ragazzino Rosario Livatino, assassinato dalla mafia nel 1990 già presentata a Rimini nei mesi scorsi. Di seguito trovate tutto il programma del West Coast Meeting, diviso in giornate, incontri, scambi ed ospiti:

Martedì 25 giugno 2024

Ore 21:00: “In luoghi abbandonati costruiremo con nuovi mattoni”

Incontro con: Don Marco Pozza, Sacerdote e cappellano del carcere Due Palazzi di Padova; Don Luigi Ciotti, Sacerdote e fondatore del Gruppo Abele; Andrea Simoncini, Professore Universitario Vice Presidente Fondazione Meeting di Rimini.

Mercoledì 26 giugno 2024

Ore 18:30: “Sembrava impossibile”

Incontro con: Roberto Martini e Giulia Zappa, Titolari azienda agricola Cornus; Alessandra Munerol, Scrittrice; Martina Simonetti, Insegnante

Ore 21:00: “Altavia: storie di cielo, terra e mare”

Incontro con: Docufilm Altavia; Massimo Ciricillo, Co-Produttore e co-ideatore del docufilm

Giovedì 27 giugno 2024

Ore 18:30: “C’è qualcuno che desidera la Vita?”

Incontro con: Don Pigi Banna, Sacerdote; Cesare Cornaggia, Psicoterapeuta

Ore 21:00: “Tra realtà e ideali, la persona al centro dell’economia”

Incontro con: Carlo Cottarelli, Economista; Alessio Berta, Responsabile Corporate Liguria Bper Banca; Luciano Pasquale, presidente Fondazione De Mari

Modera: Enrico Castelli, Giornalista

Venerdì 28 giugno 2024

Ore 18:30: “Siate realisti, domandate l’impossibile”

Incontro con: Don Simone Riva, Sacerdote e insegnante; Don Javier Prades, Teologo e rettore dell’Università San Damaso di Madrid

Ore 21:00: “Rapsodia americana: dove va l’America?”

Incontro con: Marco Bardazzi, Giornalista e scrittore

Sabato 29 giugno 2024

Ore 18:30: “Come è umano lui” – Il film sulla vita di Paolo Villaggio

Incontro con: Cristina Bolla, Presidente GLFC; Sergio Giussani, Produttore di “Ocean Productions”; Enzo Paci, Attore protagonista

Ore 21:00: “Sub tutela Dei. Rosario Livatino, il giudice ragazzino”

Incontro con: Paolo Tosoni, Avvocato e curatore della mostra; Ugo Frascherelli, Avvocato; Simone Luerti, Magistrato

Ore 22:15: John Stanson Band – Voci dall’America

Domenica 30 giugno 2024

Ore 18:30: “Anzianità attiva: una strada da percorrere”

Incontro con: Giorgio Vittadini, Docente universitario e presidente della Fondazione per la Sussidiarietà; Mons. Vincenzo Paglia, Presidente della Pontificia Accademia per la Vita; Anna Cossetta, Sociologa – In video collegamento Maria Teresa Bellucci, Viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Ore 21:00: Accademia Rock di Finale











