Wikileaks, rimosse 20mila email rubate al Partito Democratico Usa/ “Rientra nell’accordo per libertà Assange”

Tra le condizioni del patteggiamento con gli Stati Uniti non c’era solo la dichiarazione di colpevolezza da parte di Julian Assange per uno dei capi d’accusa, ma anche la distruzione delle informazioni che Wikileaks ha pubblicato. Dopo aver ritrovato la libertà ed essersi messo in viaggio verso l’Australia, l’attivista ha provveduto al rispetto anche di questa condizione, infatti sul sito di Wikileaks sono sparite le decine di migliaia di e-mail che fecero scoppiare uno scandalo nel 2016. In quell’anno ci fu una fuga di email del Comitato nazionale democratico (organo direttivo del Partito Democratico americano), che furono rubate da uno o più hacker noti con lo pseudonimo Guccifer 2.0 e che, secondo le accuse portate avanti dall’inchiesta Mueller, erano riconducibili all’agenzia di intelligence russa.

Queste email furono diffuse da Wikileaks poco prima della Convention nazionale democratica e rivelavano come il comitato nazionale dei dem avesse favorito Hillary Clinton rispetto al rivale Bernie Sanders nelle primarie, danneggiando così la campagna elettorale della prima e indicate come uno dei fattori che avrebbe inciso nella sua sconfitta alle elezioni presidenziali contro Donald Trump. Inoltre, emersero accordi tra il DNC e la Clinton, risalenti a prima delle primarie, riguardanti intese finanziarie e il controllo su decisioni politiche, portando a una serie di dimissioni.

DNC EMAIL ARCHIVE RIMOSSO DAL SITO DI WIKILEAKS

La CIA concluse che c’era la Russia dietro l’hackeraggio con l’obiettivo di impedire l’elezione di Hillary Clinton, inoltre diverse agenzie di intelligence Usa conclusero che persone con legami diretti con il Cremlino fornirono a Wikileaks le email hackerate, ma il sito fondato da Julian Assange non ha mai rivelato la sua fonte, comunque nel 2018 furono incriminati 12 agenti segreti russi. Peraltro, dall’indagine Mueller emerse che Assange avrebbe lasciato intendere che la fonte potesse essere Seth Rich, un collaboratore del Comitato nazionale democratico, insinuando che per questo potrebbe essere stato vittima di un omicidio, per nascondere il fatto che la fonte fosse l’intelligence russa.

Di fatto, questo è uno degli scandali per i quali Assange è finito nel mirino della giustizia americana e che è finito nell’accordo per il patteggiamento. Infatti, nelle ultime ore diversi utenti hanno notato che sul sito di Wikileaks sono disponibile tutte le “fughe di notizie” tranne l’archivio sul DNC. Infatti, accedendo al “DNC email archive” si apre una pagina di errore, quindi le 20mila email che erano state pubblicate sono state di fatto rimosse.











