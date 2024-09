X Factor 2024, anticipazioni prima puntata 19 settembre

Dopo la prima puntata dedicata alle audizioni che ha registrato oltre 700mila spettatori medi, con un incremento del 38% rispetto alla scorsa stagione, X Factor 2024 torna in onda oggi, giovedì 19 settembre, con la seconda puntata dedicata ancora alle audizioni che continueranno anche la settimana per poi lasciare spazio alla fase successiva dei Bootcamp. Sul palco, sempre più a suo agio nelle vesti di conduttrice, torna Giorgia che, dopo aver incantato per anni con la sua voce, accoglie tutti gli aspiranti concorrenti dando loro la forza per affrontare l’audizione.

In giuria, a giudicare tutti i partecipanti ci sono Manuel Agnelli, veterano della giuria di X Factor e tre giudici che per la prima volta sono in giuria ovvero Paola Iezzi, Achille Lauro e Jack La Furia.

X Factor 2024: i concorrenti

Diversi per età, background e ispirazioni, gli aspiranti concorrenti di X Factor 2024, ne corso della seconda puntata di audizioni, si esibiranno con inediti e cover per provare a strappare tre sì alla giuria. I giudici, quest’anno, hanno a disposizione un nuovo strumento che consente di premiare un singolo partecipante dandogli la possibilità di saltare la fase delle audizioni e di passare direttamente ai bootcamp.

Si tratta dell’X Pass, una specie di bonus che può essere utilizzato solo una volta per un singolo artista. Nel corso della prima puntata non è stato ancora utilizzato ma già nel corso della seconda puntata, uno tra Manuel Agnelli, Jack La Furia, Paola Iezzi e Achille Lauro potrebbe utilizzarlo.

Come vedere in diretta streaming X Factor 2024

X Factor 2024 va in onda ogni giovedì, in prima serata, su Sky Uno dove è possibile seguire la diretta televisiva. Con Now, invece, è possibile seguire la diretta streaming del talent show musicale visibile, esattamente come Sky, dopo la sottoscrizione di un abbonamento. Il martedì, invece, in prima serata, la nuova edizione di X Factor può essere visto in chiaro su Tv8.

